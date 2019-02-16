全黨員投票挨轟 吳敦義：總統初選方式等智庫討論報常會決定

2019-02-16 14:24

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨主席吳敦義近期拋出總統初選「全黨員」投票，引來前立委孫大千在臉書砲轟，「真的夠了！還要丟臉到什麼時候？」對此，吳敦義今天在高雄受訪表示，國民黨總統提名人選究竟要用什麼方法決定，還要等國民黨智庫跟非智庫的學者專家們討論後，再報中常會決定。

不過，吳敦義也指出，如果最後決定是由全黨員投票決定總統提名人選，那等於也呼應黨主席是由全黨員參與選出，他可以接受「總統提名人選兼任黨主席」，就算黨主席任期減少4年，也會尊重。

前總統、國民黨黨主席吳敦義今天上午南下高雄出席「高雄市各同鄉會」新春聯合祭祖與團拜聯誼大會，曾擔任過高雄市長的吳敦義受到熱烈歡迎，不少人高呼「選總統！選總統！」還建議吳敦義若當選總統，首都遷到高雄。

不過，吳敦義對於是否參選總統並未公開回應，現任市議員陳麗珍、蔡金晏等多位有意爭取下屆立委選舉提名者也到場向民眾致意，吳敦義趁機籲請高雄鄉親支持國民黨下屆在高雄的立委選局，攻下8席、「八仙過海」。

吳敦義在進場前接受媒體訪問，對於拋出總統提名初選「全黨員」投票，遭到前立委孫大千質疑，吳敦義開口閉口強調是有黨員、中常委建議採取「全黨員投票」，又為什麼先前黨內這麼多人大聲疾呼「全民調」沒被聽到？

對此，吳敦義指出，國民黨已經歷很多選舉，包括民國101年曾採用7成是民調、3成是黨員投票，但也有中常委認為，如果中國國民黨推舉總統參選人純粹採取民調，好幾十萬的黨員無法參與，僅由1068個人選擇，而不是讓全體黨員決定，他們認為沒有道理。

因此，究竟是要由全體黨員投票，或是民調按什麼比例，吳敦義說:「今天我沒辦法告訴大家，這件事已由全體常會交給國民黨智庫跟非智庫的學者、專家討論後，等討論結果出來會報常會。」

吳敦義表示，智庫屆時也會把總統提名人選是否兼任黨主席一併討論。他說，依照慣例，國民黨在4月會公告，也許6月結束，7月就可進行作業，期程是這樣。

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