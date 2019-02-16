台灣退將赴中參加論壇 竟對習近平表達「積極評價」

2019-02-16 09:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院提案修正「兩岸人民關係條例」，規範退將及政務官赴中國管制15年，陸委會也多次澄清，這是因為過去有退將到對岸參加彰顯主權的慶典，還唱中國的國歌，並非針對前正副總統馬英九與吳敦義。事實上，去年底又有兩名台灣退將赴中參加海峽兩岸將軍論壇，且中國退將上月還在中國官媒撰寫文章指稱，台灣退將對中國領導人習近平的講話表達積極評價。

民進黨立委蔡適應表示，中華民國的國軍、將領，就是要捍衛中華民國生存，但最大威脅是來自中國與解放軍，台灣退將若對中國積極表態，那國軍可以裁撤，退將也沒資格領退休俸。

參與論壇的「解放軍報」前社長黃國柱1月29日在《人民日報》，以「對岸的將軍看過來（紀念《告台灣同胞書》發表四十周年）」為題撰寫文章。

黃國柱在文章指出，兩岸將軍圍繞「改革開放共謀發展」主題進行廣泛交流，並共同發表了《兩岸和平統一倡議書》。活動舉辦之日，恰逢慶祝中國改革開放40周年大會在京隆重舉行。如此重大主題，對岸的將軍們會怎樣看、怎麼評說？

文章表示，「開幕式上，兩位台灣將軍致辭，都首先表達了對習近平總書記在慶祝大會上重要講話的高度關注和積極評價，認為改革開放、經濟繁榮不僅給大陸民眾，同時也給台灣同胞帶來了巨大的福祉。」他們更贊同其中關於堅持一個中國原則和「九二共識」。

據中媒報導，台灣退將黃幸強在兩岸將軍論壇開幕致詞時提到，「兩岸統一的問題，這個願望是不可破滅的，這是我們中華民族、身為一個中國人共同的想法、共同的目標」。台灣退將陳廷寵受訪時表示，「當中華文化發揚到最高度，就是『我們國家』最強盛的時候，放棄中國文化就是滅亡，就是毀棄自己。」

不過，有中媒「中國新聞網」標題指，「黃幸強上將：對台須保留採取一切必要措施的選項」，但經查明後，應該是對岸退將、前南京軍區司令員朱文泉所說的，並非黃幸強所言。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/