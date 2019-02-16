新任民進黨發言人：希望明年選出的是總統，不是特首

2019-02-16 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今召開記者會，宣布4名新任發言人，其中曾代表社民黨參選立委與國民黨籍蔣萬安對決的李晏榕，在記者會上直言，「希望明年選出的，仍是總統，不是特首」。

綜合媒體報導，民進黨中央（15）日下午舉行記者會，主導新黨務團隊的秘書長羅文嘉表示，他認為自己的角色是發現社會上的寶藏和寶石，替民進黨打開門，讓角色進來，共同為未來一年保衛民主的工作努力。他說，只要與民進黨有關的事，他不會迴避，更將積極提議，為了整個團體好，被罵也無所謂。

李晏榕學歷卓越，擁有台灣、法國法律學位的她，與其他女律師合夥，成立德臻法律事務所。李晏榕深耕性別平權運動有年，父親是友達、明基前董事長李焜耀。

三年多前，社民黨提名李晏榕，參選北市第三選區（中山、松山）立委，當時社民黨當時和綠黨組成綠社盟，與民進黨合作一直仍有爭議，最後民進黨選擇禮讓潘建志。選票結果潘建志得73,797票，國民黨蔣萬安拿下89,673，李晏榕競選到底也開出

23,706票。

2016年，李晏榕受時任黨產會主委的顧立雄邀請下，出任黨產會委員。今天上午才辭去委員身分的她表示，自己確有從政規劃，但沒想到機會來的這麼早，但在諮詢過許多前輩後，獲得大家贊成。

李晏榕在記者會上也特別感謝社民黨，更提到尤其是秘書長范雲和全國委員伍維婷，強調如果不是社民黨，她不會站在這邊，未來還有機會，可以跟大家交流。

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