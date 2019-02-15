華航機師罷工落幕 「鋼鐵人」王國材唱這首歌表心聲…

2019-02-15 19:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部次長王國材主持桃園市機師職業工會與中華航空勞資協商座談會，幾乎連續2天沒有睡覺，昨天罷工事件終於落幕，王國材今天（15日）透過一首《囚鳥》，唱出他這幾天的心聲！王國材說，他跟交通部還有旅客，就像這首歌裡面「被囚禁的鳥」，完全被罷工這件事情綁住，但交通部其實還有很多事情要處理，像是普悠瑪號事故後續、計程車抗爭等都沒有時間處理，所幸現在已經順利落幕。

王國材被外界認為是好好先生，即便主持凌晨1點的「紅眼協商」會議，臉上也都是保持笑容，不過，談判過程中，王國材還是一度被惹怒，當機師工會律師講出「是不希望我們立刻結束罷工？還是希望我們一個月後再來？」，王國材當場怒回：「不要威脅我！」王國材說，他當下是聽到罷工一個月就很生氣，他認為提要求都是要合理。

王國材說，主持4場協商過程中，發現有沒有直播真的差很多！沒有開放的時候，雙方都比較情緒化，有媒體進來後就變得很理性。像是他第一場協商會就提出，雙方應就疲勞航班一條一條航線來談，但工會聽到幾乎就是直接轉身要走，到第三場開放媒體後，才決定一條一條談。

處理罷工這幾天，王國材幾乎都是早出晚回，他說，老婆都會關心他有沒有睡好？希望以後交通相關事業，若有勞資爭議時，還是建議循各地縣市政府勞動局或勞動部管道處理，希望大家不要再有找交通部主持的這種想法。

對於罷工順利落幕，王國材說，雙方協商時，許多協商意見都是部長林佳龍與府院一直溝通，提出想法跟指導談判方向，所以部長才是幕後英雄。

罷工落幕 王國材今唱歌表心聲 希望以後不要再有找交通部主持的想法。（記者鄭瑋奇攝）

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