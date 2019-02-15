被自比雍正的柯P讚溫暖 韓國瑜：我像韋小寶

2019-02-15 18:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午到鳥松區瑯環宮發福袋，進場時民眾高呼「總統好！」韓國瑜說，「心頭像小鹿蹦蹦跳跳」，但他強調，要專心幫高雄衝經濟，否則無顏見江東父老。針對台北市長柯文哲稱他「比較溫暖」，韓國瑜則自比韋小寶，說自己個性比較可愛、熱情。

春節假期已過，瑯環宮領福袋民眾仍大排長龍，不少人向隅，除了國民黨籍民代陪同，民進黨籍立委林岱樺也現身，韓國瑜抵達時，民眾高喊「總統好！」林岱樺笑得尷尬，仍與韓國瑜一同入廟參香。

發福袋被喊總統好 韓：心頭像小鹿蹦蹦跳跳

媒體詢問對「總統好」呼聲反應？韓國瑜說，心臟跳動非常厲害，心頭像小鹿蹦蹦跳跳，但現在要專心為高雄拚經濟，高雄經濟衝不起來，他無顏見高雄父老，無顏見江東父老，高雄市民託付的任務，一定全力以赴。

台北市長柯文哲今天稱韓國瑜「比較溫暖」，韓國瑜原本一聽到問題就說，「不要再講柯P了！」最後還是忍不住問，「他講我怎樣？」對於柯文哲自比雍正像酷吏，韓國瑜則說自己像金庸小說《鹿鼎記》主角韋小寶，個性比較可愛、熱情。

被問到外界批評環保局長袁中新夜宿大林蒲，無助解決高雄空污，韓國瑜則肯定袁中新很認真，要大家不要急，他說，七年之病、三年之艾，他很清楚，空污解決不了，很多人不會來高雄投資，很多人不會來觀光，高雄市政府一定會把污染防治列為施政重點。

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