促轉會昔查「東廠」洩密者 今和解撤告

2019-02-15 17:16

〔記者黃捷／台北報導〕促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）去年爆發「東廠」事件，國民黨開記者會揭露促轉會內部的LINE群組截圖，指控促轉會與民進黨團密切連繫。促轉會為了查出是誰洩密，一名官員怒告妨害秘密罪，檢警一路追查，發現該資料疑是研究員蕭吉男所為，但蕭男否認到底，雙方也和解撤告，台北地檢署昨處分不起訴。

去年8月促轉會時任副主委張天欽召開內部會議，點名參選新北市長的侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，「這個如果沒有操作，很可惜」，還與蕭男一搭一唱，將促轉會自詡為「東廠」，蕭男更喊出「投侯友宜就等於投汙垢一票」的口號。

此事經副研究員吳佩蓉爆料後，國民黨更開記者會，加碼爆料促轉會與立法院民進黨團的開會時間及討論方向，指控雙方關係密切，案情不單純，並在會中提出促轉會內部群組的LINE截圖資料為證。

促轉會為了查出洩密者，由出現在截圖中的一名官員出面，向檢警檢舉妨害秘密，警方隨即調閱記者會資料，從LINE截圖文件左上角的傳真資訊，查出是從某家超商發出，再根據時間調閱該超商的監視器，發現當時在店內的竟是蕭男。

蕭男到案後否認犯行，辯稱他確時有去超商傳真，但傳的不是LINE截圖，「一切都是誤會」，但又表明「我很樂意與告訴人和解」。

果不其然，蕭男最後與提告的官員和解，官員也已撤告，檢察官因此中止追查，處分不起訴，洩露LINE截圖的人到底是誰，至今仍沒有答案。

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