華航機師罷工落幕 洪慈庸：勞動部在哪裡？

2019-02-15 16:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕華航機師罷工落幕，時代力量立委洪慈庸今（15）日在臉書貼文指出，華航罷工本質就是勞資爭議，最後走向罷工，與資方在談判過程中採取的焦土化策略也脫不了關係，她除了質疑勞動部在哪裡？也提醒「資方及官方的溝通方式都必須深切檢討，也要避免對消費者產生過大影響。」

立法院今日開議，洪慈庸質詢並貼文指出，「華航機師罷工落幕，誰該負責？勞動部在哪裡？為何最終走向罷工？今天開議，我第一個就問這題。

洪慈庸說，今天總質詢她詢問蘇院長到底該由誰來負責，院長回應「他認為讓事情落幕才是重點，這起事件也牽涉不同部會。」蘇貞昌也允諾事後一定會檢討。

她又說，交通部是華航的股東，當代表勞工的工會寧願指定資方股東來主持，也不要由勞動部出面，這是相當荒謬的事情。

洪慈庸強調，這場罷工並不是必然發生的事情，許多輿論都指出，當初資方採取全面焦土化的談判策略，最終才導致罷工，她也進一步要求「不只是資方跟官方的溝通技巧要檢討，勞動部作為應該保障勞工的部會，也要深切檢討才對。」

  • 時代力量黨立委洪慈庸今在立法院總質詢華航機師罷工應由誰來負責，行政院長蘇貞昌允諾事後一定會檢討。（記者黃耀徵攝）

    時代力量黨立委洪慈庸今在立法院總質詢華航機師罷工應由誰來負責，行政院長蘇貞昌允諾事後一定會檢討。（記者黃耀徵攝）

  • 華航機師罷工，時代力量立委洪慈庸質氣勞動部在哪裡？（取自洪慈庸臉書）

    華航機師罷工，時代力量立委洪慈庸質氣勞動部在哪裡？（取自洪慈庸臉書）

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