華航機師罷工落幕 洪慈庸：勞動部在哪裡？

2019-02-15 16:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕華航機師罷工落幕，時代力量立委洪慈庸今（15）日在臉書貼文指出，華航罷工本質就是勞資爭議，最後走向罷工，與資方在談判過程中採取的焦土化策略也脫不了關係，她除了質疑勞動部在哪裡？也提醒「資方及官方的溝通方式都必須深切檢討，也要避免對消費者產生過大影響。」

立法院今日開議，洪慈庸質詢並貼文指出，「華航機師罷工落幕，誰該負責？勞動部在哪裡？為何最終走向罷工？今天開議，我第一個就問這題。

洪慈庸說，今天總質詢她詢問蘇院長到底該由誰來負責，院長回應「他認為讓事情落幕才是重點，這起事件也牽涉不同部會。」蘇貞昌也允諾事後一定會檢討。

她又說，交通部是華航的股東，當代表勞工的工會寧願指定資方股東來主持，也不要由勞動部出面，這是相當荒謬的事情。

洪慈庸強調，這場罷工並不是必然發生的事情，許多輿論都指出，當初資方採取全面焦土化的談判策略，最終才導致罷工，她也進一步要求「不只是資方跟官方的溝通技巧要檢討，勞動部作為應該保障勞工的部會，也要深切檢討才對。」

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