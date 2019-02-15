蘇揆施政報告首度嘗試網路社群工具 盼讓民眾「聽進去」

2019-02-15 13:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天進行施政方針報告並備質詢，有別於以往多念稿，蘇貞昌，改以準備簡報、全程演說的方式報告，還透過臉書與LINE直播，並且在個人臉書上用動態影片與照片穿插輪播，用現在主流的網路社群工具來向全國民眾宣示政府的施政方針，希望報告能讓民眾「聽進去」。蘇貞昌也表示，行政團隊將以「簡政便民」為施政理念，讓民眾多一分便利，少一些框架。

立法院第9屆第7會期今天開議，蘇貞昌應邀率同行政團隊到立法院作施政方針報告。

「不能讓人民安居樂業，是政府的恥辱」。蘇貞昌表示，治安是民心安定最重要的基石，毒品防制是改善治安的首要工作，政府要將打擊毒品放在優先，讓年輕人遠離毒害，讓台灣的毒品問題大幅獲得改善。

兒少受虐案件頻傳，蘇貞昌強調。政府會扛起責任，提供兒童周全保護，也已在中華民國刑法部分條文修正草案增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以嚴懲施暴者，敬請立法院早日完成審議。

酒駕撞死人事件引發輿論沸騰，蘇貞昌說，導致無辜死傷與無數家庭破碎，為防制酒駕肇事，確保民眾安全，政府將嚴格執行酒駕查緝，並儘速研擬朝酒駕致人於死，等同故意殺人方向修法，絕不寬貸。

另外，蘇貞昌也說，將研提更有效達到事先防止酒駕者上路的行政作為，強化拒絕酒測的行政制裁強度，對於臨檢或查獲酒駕者，立刻扣車，若構成刑責，儘速移送法辦，並向法院聲請宣告沒收車輛。

在經濟部分，蘇貞昌說，會加速推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫；研擬制定促進海外資金回國投資的相關法案，吸引台商回台投資，投入策略性產業，促進國內產業升級；持續開拓其他新興市場，全力協助農民行銷農產品。

在守護民主部分，台灣民主得來不易，行政院尊重各項公投的民意結果，將依公投法規定落實。「電業法」第95條修正草案，行政院已經送請立法院審議，未來也無新建、擴建燃煤發電機組的規劃，火力發電每年下降 1%的缺口，將由綠能替補。

關於婚姻平權，行政院將秉持大法官釋憲精神及公投結果，在期限內研提專法送請貴院審議。針對日本福島核災地區農產品及食品進口案，政府一定會在確保食品安全及維護國人健康的前提下，進行縝密的風險評估及社會溝通。

行政院長蘇貞昌今天用簡報與演說方式進行施政方針報告，民進黨立委管碧玲肯定這樣的方式很接地氣；國民黨立委柯志恩也給予肯定，但她認為更重要的是要能解決問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/