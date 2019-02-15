反對全民調 吳敦義：要搞假民調很容易

2019-02-15 12:41

〔記者施曉光／台北報導〕面對黨內主張全民調產生總統人選，以及前立委謝國樑最近公開質疑黨員投票會有觸法風險，國民黨主席吳敦義今天上午接受廣播節目專訪時反駁表示，如果採取全民調，「要搞假民調很容易」，對於黨內拱高雄市長韓國瑜聲浪大，各種可能初選方案中有無包括直接徵召？吳敦義則說他完全開放，「我就是整個一張白紙」。

不過，當主持人問黨內有人認為如果各方參選人的民調不如台北市長柯文哲，是否直接徵召韓國瑜？吳敦義的反應是「拜託喔！」並強調高雄市選戰最初韓的民調也是輸很多，後來才逐漸上來，因為國民黨的提名機制很好，韓國瑜的運氣也很好，去年南部淹大水後出現8000多個坑洞，成為民進黨執政被質疑的重點，而且韓國瑜還得到某一位宣稱韓若當選就要跳海的「貴人」幫忙。

由於吳敦義一再質疑全民調的方式，認為是把黨的總統候選人交給1068位不知如何產生的民調對象來決定，「不能完全相信」，主持人追問他，「你不相信民調？」吳敦義回說，「當然不能完全相信，你要搞假的民調太容易啊﹗」

吳敦義接著對主持人說，「先做1萬個樣本，這裡面有2000個是支持你的，只有800個是支持我的，可是假如我要做民調，讓我要贏，我就在這1萬個樣本當中，你有2000個支持你的，我挑300個，我這個800個當中挑780個，我們2個你300個、我780個，加起來就是1068個，然後民調一做，我當然贏你啊，可是母體我才800，你有2000，結果我勝出了，這就是民調的弔詭之處﹗」

吳敦義昨天說會在幾位參選人衡量，如果品德、操守、政績良好，個人與團隊符合「廉」與「能」，他何必要參選？主持人問吳敦義，在朱立倫、王金平之外，難道還有其他挑選的空間？吳說，當然有，國民黨還未初選之前，任何黨員都有機會，不是「先喊先贏」。

他強調，國民黨要透過一個公正的初選，推出一個品德、操守、能力、政績最好的人，「就是沒有『致命的因素』被打掉的，這個最重要。」

對於主持人追問，朱立倫目前民調最高，是否為勝選的人選？吳敦義表示，他通通沒有意見，完全開放﹔主持人要求自評個人勝選的可能，他則說不表示意見，因為還在思考評鑑中，「怎麼能說選或不選，我為什麼自己要先講自己要選」。

吳敦義強調，自己還在全面評估中，就像去年九合一選舉，每個提名的候選人他都用心觀察，品德操守有沒有「致命的傷」，「如果有，被人家一槍斃命了，所以要非常小心，我提名的縣市長，都不會有他的團隊貪贓枉法的紀錄」。

主持人追問，「如果他的岳父或其他周邊的人有包袱？」吳敦義只說，「我就告訴你，我現在通通都沒有意見，現在我都不評論。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/