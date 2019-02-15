羅文嘉臉書搶先宣布 黨產會委員李晏榕接民進黨發言人

2019-02-15 12:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天將召開記者會，宣布4名新任發言人，民進黨秘書長羅文嘉中午在臉書上搶先公布，曾代表社民黨在北市對戰蔣萬安的黨產會委員李晏榕，將加入民進黨，接下發言人職位。

李晏榕是性別平權運動律師，曾代表社民黨參選台北市中山、北松山區立委，爸爸是友達、明基前董事長李焜耀。

李晏榕與其他女律師合夥，成立德臻法律事務所，主要走兩性平權與申張婦女權益，也有接一般案件，李晏榕曾受訪說，她還是喜歡接家事案件，這是人與情感的最直接接觸。

2016年，李晏榕在時任黨產會主委的顧立雄致電邀請下出任黨產會委員，李晏榕當時提到，友人擔心會對父親的企業有影響，但自己當時沒想太多，父親也沒有說什麼，只勸說要低調一些。

羅文嘉在臉書上說，民進黨將有4位發言人，其中明俐來自文化界，是一位年輕媽媽。另一位女性則是完全不同類型。單身、專業人士、擁有台灣與法國雙律師執照，法國第十大學與高等社會科學院雙碩士。

羅文嘉說，他要正式介紹李晏榕出場。李晏榕專攻人權與性別議題，是一位兼具專業與社會實踐的熱情爽朗女性。「我找她，同樣很多人覺得意外。意外她會答應。在書店散發木頭香味的長桌兩邊，我看著她很有個性的眼鏡背後天真爛漫的眼神。我就知道我可以說服她。」

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