會馬紹爾大使 蔡總統盼為深化兩國合作開創新篇章

2019-02-15 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕新任馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊今天向總統蔡英文呈遞到任國書，蔡總統表示，過去2年多來兩國不斷提升合作關係，台灣願在各領域跟馬紹爾建立更密切合作關係，落實永續發展願景，蔡總統祝福艾芮瓊在新崗位上一切順利，並說：「我們一起為深化兩國合作開創新篇章」。

太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）上午向蔡總統呈遞到任國書。

蔡總統致詞指出，看到老朋友艾芮瓊出任駐台大使，非常開心，台灣與馬紹爾去年慶祝建交20週年，此時此刻馬紹爾總統海妮將大使重任交給艾芮瓊，也代表馬紹爾對兩國邦誼的重視。

總統說，過去2年多來，台灣與馬紹爾透過元首互訪、各領域密切交流 不斷地提升合作關係，例如，去年海妮總統來訪時，簽訂兩國國民互免簽證協定以及海巡合作協定，都有助兩國交流發展。

她表示，過去2年多來，無論是在國家的發展或是對區域安全穩定的貢獻，台灣的努力，世界都看到了，國際社會對台灣也有愈來愈多的肯定與支持；「勇敢自信、世界同行」是今年元旦的主軸，也是台灣人民走向世界的期待。

蔡總統提到，過去2年多來，她與海妮總統有很多的往來互動，感謝海妮總統對台灣走向國際社會的實際支持，她相信海妮總統一定能夠感受到台灣人民參與國際的信心與決心。

她說，就像馬紹爾最關心的氣候變遷議題，台灣也願意在各領域跟馬紹爾群島建立更密切合作關係，一起落實永續發展願景。

包括總統府副秘書長劉建忻及外交部次長徐斯儉等人都在場觀禮。艾芮瓊公職歷練完整，外交資歷豐厚，曾任馬國內政部司長、衛生部司長、駐斐濟大使館一等秘書、常駐紐約聯合國代表團參事、外交部禮賓司長、駐檀香山總領事等職。

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