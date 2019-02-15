F16V戰機研發回饋金將入袋 首筆來自這中東國家.........

2019-02-15 12:03

〔記者羅添斌／台北報導〕多個國家向美國採購F16V戰機，或是由美國協助進行F16V同等級的性能提升，並將支付研發回饋金給台灣，軍方內部人士今天說，首筆研發回饋金的來源，極可能是來自位在中東的巴林。

軍方內部人士說，根據美國DSCA國防安全合作署公佈的資料顯示，目前美國已同意巴林，希臘及斯洛伐克等三國所提的F16V機新機採購案或是對現役F16戰機性能提升為F16V等級採購案，另有多個國家還在洽談中。

他說，根據DSCA公佈資料顯示，美國是在2017年的9月就同意巴林所提，訂購19架全新F16V戰機，並由美方協助將巴林現役的40架F16戰機提升為F16V等級，總金額達到38.6億美金。

此外，美國也在2017年10月，同意希臘提出的現役F16戰機性能提升為F16V型採購案，金額為24億美金。

軍方人士說，美方在2018年4月，接續同意由斯洛伐克所提出採購14架F16V新機，以及為現役戰機性能提升的相關武器裝備，金額達到29億美金。

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