未依規定懲處狼師 監院糾正海洋大學

2019-02-15 12:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕2015年間，海洋大學碩士在職專班一名女學生遭陳姓助理教授猥褻、騷擾，校方性平會介入處理後卻未立刻依規定懲處陳男。監察院昨通過監察委員高鳳仙對本案之調查報告，認定海洋大學對本案處理失當，提案予以糾正，而教育部對此亦有督導不周之疏失，應主動督促海大檢討改進。

監委高鳳仙指出，海大陳姓助理教授在2015年4月25日時，曾對該校女學生做出親吻、碰觸胸部與私處、性愛邀約等行為，3天後又詢問女方是否要同居，並提出「3個月觀察試用期」、「空窗期如何解決性需求」等問題及「看A片」、「口交」、「買春」等用語，已嚴重違反教師專業倫理。

高鳳仙進一步表示，陳男事後未能主動迴避，同年10月17日又簽署同意書擔任女方的論文指導教授，已違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條、國立臺灣海洋大學專任教授服務規則」第13點及「國立臺灣海洋大學教師倫理守則」第22條規定，也有明確違失，考量陳男未兼任學校行政職務，不屬於公務員，失當行為應由學校依法議處。

高鳳仙說明，海洋大學接獲女方檢舉後，校方性平會雖認定陳男的行為違反教師專業倫理，卻僅處以「書面警告」及「8小時性平教育課程」，未依法移送教評會審議懲處，後經女方提出申復，案子才進到教評會審議，但教評會依性平會之建議，對陳男處「暫停1年新進研究生指導工作」及「接受至少8小時性平課程」，2項處置也都非該校「教授服務規則」及「教師倫理守則」所定之懲處。

高鳳仙表示，後來女方再次提出申復，海大性平會卻仍維持原定處置，直到監察院開始詢問，校方才召開校教評會重新審議，改予陳男「1年不得年資晉薪」、「3年不得兼任行政主管及校外兼職」之處置，整個過程確有不當之處，因此提案糾正海大。

高也表示，教育部遲至監察院詢問，才釐清海大未做合法處置，也有監督不周的疏失，而海大當初由學務處諮商輔導組收件而非生活輔導組，也與該校規定不符，教育部應就此督促海大檢討改進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/