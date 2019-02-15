再提總統初選由黨員投票決定 吳敦義提避人頭黨員灌水方法

2019-02-15 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天拋出總統初選可以考慮由全體黨員投票方式產生的想法，今遭前主席洪秀柱質疑黨員投票方式會有人頭黨員灌水的問題，力主應採全民調，吳敦義上午參加「華僑救國聯合總會」新春團拜活動前受訪表示，如果現在中常會通過以全體黨員投票，並規定入黨六個月或四個月以上才能參與投票，「人頭黨員就無效」，但他也強調，現在還沒有決定，「我現在講的只是可能選擇的方式之一，並不是我主張全部由黨員來投票。」

對於媒體詢問，是否原本初選方式比較簡單，改變後讓情況愈來愈複雜？吳敦義連說兩次「沒有」，還強調「這是最單純的，由黨員來處理也是很單純的方法之一，因為假如是由『公投』或由我們全體黨員來做，那是最沒事，但是如果用民調，那就不同了，洪秀柱同志應該有過這種經驗，這個我不必細述，你就了解了，你很清楚呀﹗」

吳敦義還說，「由不同黨員來參與民調，決定國民黨的候選人，他會希望國民黨提什麼候選人，你就知道了。」國民黨智庫會做嚴謹、公正、週延的考量。

對於洪秀柱質疑黨員投票可能被操作，吳敦義反駁，如果是這樣，過去選出來的中常委不就也是問題？他強調，不可能是這樣的狀況，國民黨員有好幾十萬人，如果依照中常委的談話及一般黨員覺得，如果黨的總統人選，黨員竟然不能參與決定，而是由民調調查的一千零六十八人決定，這不是很奇怪的事嗎？

他還說，國民黨從民國一０一年規定至今的初選規則是民調與黨員投票各占七成與三成，但是很多人認為黨員應該全部加入參與，而且黨員必須繳先黨費，一定要在投票六個月或四個月之前，這是黨的規矩，這也是避免人頭黨員。

對於洪秀柱稱，當年如果沒有「換柱」，國民黨的立委席次會比現在更多，吳敦義回應，「那是團結不團結的問題，而不是民調的問題，不能講說全民調，席次就會比較多，而是因為有那個波折（換柱），整個情況都亂了。」

至於洪秀柱質疑，前年黨主席選舉黨員人數由原本二十幾萬，變成四十幾萬人，黨員投票有灌水問題，吳敦義反駁，「為何叫灌水？」如果有人入黨，從此成為黨員，而且只要規定投票前六個月或四個月前，就可以制止人頭黨員問題，「今天已經是二月十五日，如果六個月前，就是八月，我們不可能拖到八月才定案（總統初選），所以很簡單，如果現在中常會通過用全體黨員投票，規定就是入黨六個月或四個月以上，人頭黨員就無效。」

他說，目前還未決定，未來會由智庫召開公聽會，邀請學者專家討論用什麼方法比較好，其中之一就是中常會建議的讓黨員參與，他沒有權力決定就是由黨員來投票，要由智庫研究、公聽後，如果提議的是這樣，就提請中常會通過。

此外，吳敦義昨天還拋出總統候選人擔任黨主席的想法，媒體今天問他是否需修改黨章？吳敦義一開始說，要等智庫研究好後，如果制度採行由全體黨員投票產生總統候選人，「不是有人建議，誰經過這種投票成為國民黨的總統候選人，因為他是全體黨員投票的，那等於他有黨的民意基礎，所以有人建議誰當選總統候選人，誰就是國民黨的主席，這一點我非常贊成，這一點我非常贊成。」

媒體追問是否要修黨章？他說當然，因為這是黨的規定，要做修改才行。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/