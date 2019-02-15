蘇揆受訪稱對岸為中國 書面施政報告大不同

2019-02-15 08:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕稱呼對岸是觀測兩岸關係的指標，行政院蘇貞昌接任閣揆後，屢次在受訪時稱對岸為「中國」，今年農曆春節期間還抱著小熊維尼，請「中國政府」加強防疫。不過，行政院送到立法院的書面施政報告，則以「中國」與「中國大陸」、「大陸」混用，蘇貞昌今天首度到立法院備詢，他的用詞遣字也將受到關注。

在政院書面施政報告中，稱對岸最常使用「中國大陸」，包括經濟部為避免業者違規轉運，防止「中國大陸」產品可能透過我國轉運美國稱為台灣製品，經濟部與財政部、交通部等陸續採取包括加強進出口查驗與管理，觀測自「中國大陸」進口產品有無異常等相關作為，以及描述非洲豬瘟防疫的作為、擴展文化展演等，都用「中國大陸」。

至於「大陸」一詞，則出現在「金門自『大陸』引水計畫」、驅離「大陸」漁船等。

不過，在面對北京的打壓時，則稱我方民間團體遇「中國」打壓或遭矮化，外交部均與相關NGO就個案情況深入瞭解、分析，共同研商因應方案，並提供捍衛會籍權益之行政協助。整部施政報告，只在陳述外交政策時，以「中國」稱呼對岸。

民進黨上次執政時，以「中國」來稱呼對岸，不過，蔡英文總統上任後，以「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」的架構，來處理兩岸關係，蔡上任之初原稱對岸為「中國大陸」，但在中國打壓越來越頻繁下，她後來也稱對岸為「中國」或「北京當局」，今年的元旦談話也通篇稱對岸為「中國」。

至於外交部長吳釗燮去年五月曾在立法院指出，全世界都稱「中國」，所以外交部也改稱對岸為「中國」。

陸委會多次表示，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，而陸委會主委陳明通也曾在立院指出，稱對岸為「中國大陸」乃職責所在。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/