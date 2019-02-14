前天剛探望過高俊明 楊黃美幸澄清傳言

2019-02-14 23:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕基督教長老教會牧師高俊明今天傍晚辭世，陳文成基金會董事長楊黃美幸受訪表示，有傳言說高俊明在登報時已經不能寫字，因此不太可能參與登報，「這個傳言是假的」。

楊黃美幸說，她的媽媽是高俊明的堂姐，她前天才剛去台南德輝苑，本來要探望高俊明夫婦，不過由於醫生說高俊明剛出院，建議靜養三天不要見客，因此她只跟高俊明太太高李麗珍聊天話家常，當時高牧師的狀況還不錯，相信應該是沒有病痛離開。

高俊明近期最為人所知的事件，就是在今年一月初與總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲四人登報要求蔡英文總統不要競選連任。

楊黃美幸透露，高家在高俊明帶領下非常團結，每年一月一日都會有家族禮拜，這個家族出了很多牧師，今年高俊明身體虛弱沒有出席，大家就蠻擔心，因此有傳言說高俊明身體不適住院，登報要求蔡英文總統不要連任時已經無法寫字，應該不太可能參與登報，「這個傳言是假的」

楊黃美幸澄清，登報的事情籌備很久，當時高俊明人還在台東靜養，彭明敏有打電話給高俊明，兩人電話討論後，高俊明同意列名公開信，她前天到台南探望高俊明夫婦時，還有代替彭明敏表達對高俊明的慰問。

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