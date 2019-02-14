「逢龍必反」？台中青年議會突喊卡 總召嘆：被秀燕FIRE了

2019-02-14 21:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼花博卡、敬老愛心卡之後，又見「龍規燕不隨」，台中市鼓勵青年關心公共事務首創的「青年議會」走入歷史！

台中市政府12日公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，因第3屆會期仍未結束，俗稱「青年議會」的青審會要點卻突遭公告終止，第3屆青審會總召林楷庭嘆「被秀燕FIRE了」，批不受尊重；曾參與青年議會的台中市議會新科議員蔡耀頡與張家銨痛批沒有配套就先喊卡，「逢龍必反」態度粗暴，令人遺憾。

為鼓勵青年參與公共事務，台中市政府2015年訂定台中市青年事務審議會設置要點，比照原台中市議會席次（第3屆議會因人口增加，增為65席），遴選出63位15至35歲青年組成俗稱「青年議會」的青審會，青年代表任期1年，每6個月開會1次，1年兩會期開議。

台中市在2016年產生第1屆台中青年事務審議會，去年7月第3屆青年代表選出，並在8月舉行第一次會議，前台中市長林佳龍親率局處長備詢，聆聽青年意見或市政相關提案，更稱前2屆青年代表提出近300項提案，市府採用或部分採用的提案高達8成5，有助培育青年人才，對市政也很有幫助。

據了解，除首屆使用原台中縣議會曾有編預算部份整修外，每屆執行青年議會相關預算均不到百萬元。

未料今傳出設置要點停止適用，讓「台中青年議會」走入歷史，第3屆總召林楷庭在臉書以「我被秀燕FIRE了」及「死亡確認」，憑弔青年發聲平台消失。

林楷庭指出，第3屆代表今年以來苦等不到第2次會議開議通知，新政府曾在1月28日找幹部代表開會提及青年議會將轉型，但時程及方向均未明，不料新市府無視這屆青年代表任期到7月31日止，竟在未事前告知下直接公告要點停用，等於青年議會自動解散，他甚至是意外自行查到法規才得知消息，令人感到既錯愕又未受尊重。

事實上，台中市青年議會成立僅3屆，本屆台中市議會就有3名新科年輕議員曾有參與青年議會的經驗，新科議員蔡耀頡與張家銨均曾是第2屆青年代表，對青年議會突被喊卡大表遺憾。

蔡耀頡指出，當年開議前除均事先安排議事規則、市政建設及市府組織說明講解，開議時市長更率局處團隊親自備詢，嚴謹幫助年輕人了解政策形成過程，讓年輕人有找民代轉達意見之外的發聲管道，他就曾在提出改善公園塑膠遊具的意見，獲市府正視改善。

蔡耀頡說，青審會1年花費不多，卻突告終止也未見新市府團隊拿出更好的替代方案，只能證明又是另一項「逢龍必反」之作。

張家銨更抨擊，第3屆代表任期還未結束，看不出市府此時強推轉型的急迫性，況且沒有配套就貿然喊卡，讓青年議會無疾而終，作法粗暴，「不是逢龍必反是什麼」。

台中市教育局長楊振昇強調，新市府重視青年發聲的立場絕對不變，但青年議會運作3屆以來，包括參與席次僅63席，後來甚至有遴選代表報名數不足情況，引發參與度不足質疑，加上部份提案內容侷限單一團體等，早在選前就有檢討聲浪，才評估轉型。

楊振昇強調，目前市府正在盤點整合提供青年服務資源將成立青年專責單位服務，會另了解並輔導學校現行學生自治進行，並匯整各方意見評估轉型方向，未來會以新型式替代平台擴大青年參與公共事務。

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