盤點公投亂象 學者：應給予中選會准駁權

2019-02-14 15:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對去年發生諸多公投亂象，青平台基金會今邀請多名政、學界專家參與座談會，會中台灣教授協會副會長陳俐甫、淡江大學公共行政系助理教授涂予尹等人不約而同指出，政府有必要給予中央選舉委員會一定程度的公投案准駁權，並考慮以司法機關做為救濟管道，藉此避免矛盾甚至違憲的案件成案。

陳俐甫指出，在去年11月以前，公投是「民主的浪漫」，但現在公投已經成了「民主的現實」，因為從去年的狀況看起來，台灣人的政治素養還是不足，「就好像在不識字的地方推文言文一樣」，最後淪為政治動員大賽，被有心人刻意操弄。

陳俐甫認為，政府顯然未能有效盤點各公投案的相關法律與內容，例如核食公投還涉及國際公約問題，「電業法」也不是核電運轉時限的主要法源，盤點這些就是政府的責任。此外他認為政府應該賦予中選會一定程度審核公投主文邏輯、內容的權力，「不然改成內政部中選科就可以了」，這是中選會不能逃避的問題。

陳建議，若立法者擔心給予中選會准駁權，會回到過去公投審議委員會掌控公投的問題，考量憲法上的權力分立，其實可以把救濟管道設定在行政法院或大法官等司法權上，不過這兩種方案算是各有利弊，前者可能較受保守勢力影響，後者則可能受立法權影響，他個人對此沒有特定立場，只是認為制度上可以如此處理。

淡大公行系助理教授涂予尹則指出，去年的公投其實是保守勢力的大動員，這種現象不只是在台灣，其實在其他先進國家也都有，所以像國民黨這種傾向保守勢力的政黨，其實非常得利於公投制度。

涂強調，公投的前提是所有人都能夠平等，但去年公投卻有很多不平等的現象，例如反對同婚者有很大量的資源、金援去宣傳，而支持方卻只是拍了兩支廣告就開始負債，這是制度上的缺陷，政府應該多做好公共論壇的角色，讓更多公投資訊普及在市井小民的生活中。

對於中選會的職權，涂予尹也認為，中選會不能只扮演替主文做文字潤飾的角色，因為中選會即使是獨立機關，仍必須服膺於憲法，因此制度上當然要讓中選會有權力去審查違憲提案。至於救濟管道，涂也認為能從司法權的角度著手，或可考慮讓大法官透過裁定或判決來判斷公投案是否違憲。

對此，與會民進黨立委李俊俋表示，當初我們急著把公投審議委員會廢掉，現在到底要賦予中選會多少權力就成了難題，涉及違憲的提案是否可以送憲法法庭處理，技術上也有疑慮。此外他也坦言，有些立委同仁並不是那麼理性，光是先前中選會有意查死人連署，就有立委衝進中選會抗議，這部分其實很傷腦筋。

新科台北市議員黃郁芬則拋出可能的方向，強調目前中選會既然不敢對公投案做任何審議，大家也不敢保證賦予中選會准駁權後，中選會能不能抵抗外在的政治壓力，那其實可以考慮調整公投成案前的聽證程序，讓更多利害關係人能夠參與跟發表意見，使聽證程序扮演更多元的角色。

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