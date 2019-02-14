情人節蔡易餘和貓合照放閃 翁章梁、陳明文臉書po文「安太座」

2019-02-14 15:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是西洋情人節，嘉義縣立法委員蔡易餘在臉書上貼照祝賀眾人情人節快樂，他在蒜頭糖廠拿紙傘扮成聊齋誌異角色粉甯采臣，在紅花風鈴木為民眾推薦拍照打卡景點，單身的他還與飼養多年的公貓合照「有你的陪伴，我的情人節不孤單，我閃我驕傲」，網友們看到直說「貓好幸福」、「要幫忙介紹女友嗎？」

蔡易餘今年38歲，目前無女友，他在臉書粉絲團貼照祝賀情人節快樂，「不管大風大浪大家要撐住阿！」，結果有網友回應「委員加油，希望你問政之餘，計畫有效率的減肥瘦身。」、「趕快去找個真正的情人吧！」

蔡易餘也推薦情人們到六腳鄉蒜頭糖廠圍牆旁的粉紅花風鈴木打卡，可吃傳統枝仔冰，賞花還能搭乘五分車乘風賞美景，更扮成甯采臣拿紙傘拍照，亮眼的女助理林心宥也一起拍網美照。

嘉義縣長翁章梁則和妻子劉莉英到新港鄉關心洋桔梗花農與產業發展，表示新港洋桔梗真的很美很漂亮，是外銷日本的搶手貨，花語象徵真誠不變的愛，可作為情人節禮物。

嘉義縣立委陳明文也在臉書粉絲團與妻子廖素惠的合照，祝賀情人節快樂，請民眾要說「水某哇愛妳，情人節快樂」、「記得情人節，當個好腦公，新年安太歲天天安太座」，

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