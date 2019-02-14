AIT處長酈英傑訪竹市 林智堅邀美商投資

2019-02-14 15:24

［記者洪美秀／新竹報導］美國在台協會AIT處長酈英傑昨天下午拜會新竹市長林智堅，雙方就竹市經濟產業、資訊安全、竹科X計畫等議題交流，林智堅力薦竹市有良好投資環境，歡迎更多美商投資竹市，酈英傑也正面回應，表示未來會與新竹市在科技上有更多合作，是很自然的事，力讚竹市是座宜居環境，有機會一定會再訪科技古城。

酈英傑說，竹市有很不錯的環境，所得、出生率、教育水平都很好，是個宜居城市，他也稱讚林智堅「很聰明」，掌握人民需要，因此獲市民的支持，在新竹市成功連任。

林智堅也向酈英傑力薦竹市的良好投資環境，「美商投資時務必考慮新竹市優質產業環境」，期盼借AIT之力邀請更多美商投資竹市，林智堅說，竹市是半導體產業重鎮、也是全台最重要科技城，消費力不在話下，竹科提供穩定就業與高薪資，力邀在地企業、外商投資，更提到市府已規劃36公頃的「竹科X」，要吸引企業進駐。

酈英傑也說，未來與竹市在科技上一定會有更多合作，尤其是高科技環境與產業，加上人文素養，讓他印象深刻。

此外，酈英傑也針對資訊安全、經濟發展、施政方向與林智堅討論，他說，台灣智慧財產權、企業、政府資訊等面臨被剽竊問題，地方政府應與中央共同，加強捍衛資訊安全；尤其美中貿易戰及華為資訊戰，很值得台灣地方政府關注。

林智堅說，台灣高科技產業已投入不少成本處理資安問題，行政院在採購設備上也強調資安問題，但國際駭客攻擊強度超乎想像，市府會持續提高警覺，並投入更多資源、人力，提高台灣捍衛資安的知識與技能。

林智堅接著帶酈英傑等AIT官員參觀新竹州廳，還到市長室的秘密空中花園，眺望竹市，也到新竹藝術燈區最夯的打卡熱點「蓋亞」拍照，歡迎AIT再訪竹市。

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