獨家》6都警力財政負擔大 鄭文燦等市長齊發難要政院補助

2019-02-14 14:36

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動年金改革，造成基層警察擔心退休金減少紛紛留在現職延後退休，形成全國警力流動大塞車！

據透露，由於今年六都預定增補不少新員警，桃園市要增加逾700人，台中市逾500、台南市逾400人，新北市今年初到明年10月，則預定增補939人，桃園市長鄭文燦今天出席行政院院會率先發難，直指桃園今年要增加這麼多新員警，薪資與訓練等費用是桃園很大的財政負擔，盼行政院予以補助。鄭文燦的發言獲得新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕等人的呼應。

不分藍綠的六都地方首長或代表當場都異口同聲說，今年將增補到地方的新員警，對縣市的財政是沈重的負擔。對於六都都面臨同樣問題，侯友宜建請行政院組成專案會議，邀請各縣市共同會商解決。

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，行政院長蘇貞昌當場裁示內政部、人事總處與主計總處進行協調，針對經費與人力進行討論。

據悉，為避免造成財政的負擔，台北市政府已拒絕中央今年預定撥補的警察到北市，台南市長黃偉哲說，台南市員警的編制已滿，今年將增補逾400人，對台南財政是很沈重負擔，以1名員警的薪資加訓練等費用合計，平均1人要1年要100萬，400就是4億元。

黃偉哲說，今年全國警察預定要進用5858人，盼警察的考用不要像農民種菜，變成產銷失衡，因此建議中央不要考用這麼多警察，警察二專2年就畢業，還有警察大學4年制就畢業，盼中央檢討不要考用這麼多警察。

侯友宜也表示，近年警消人員容訓量提高，集中在今明年畢業，基層警察部分預計撥補新北市939人，消防人員部分撥補超過250人，相關人事經費4年下來預計增加近60億。

侯友宜指出，新增警察員額其中1月份339人，新北市在議會預算未通過下已同意接收，但其餘600人已超過預算員額，估計未來一年警察預算將增加12.7億元，由於年金改革緣故，新北市今年度未有基層警察退休，明年也僅有1名，總計4年下來警察預算增加40多億。

侯友宜說，目前台北市仍不同意收警察撥補員額，新北市目前全數同意接收，但財劃法修正尚未通過下，新北人均中央統籌分配稅款是六都最少，人口卻是最多，財政負擔最大，因此希望中央在統籌分配稅款提供新北市及其他縣市預算協助。

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