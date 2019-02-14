年改削減18％實施半年 政府省50億

2019-02-14 14:51

〔記者劉力仁／台北報導〕去年7月政府實施公務員年改方案，大砍18%優存利息，銓敘部重新計算年改前已退休人員每月退休金及優惠存款利息，去（107年度）政府負擔之優存利息較106年度減少50億餘元，第一年半（107年7月1日至108年12月31日），多數退休公務員優存利息從1萬2238元降到3881元，平均每個月減少8357元。

銓敘部今天公布相關統計數據，年改實施前退休且支領定期給與者計15萬3688人中13萬3930人有優存利息，其中領月退者12萬2744人，改革前平均每月優存利息為1萬2238元，第1年半降為9萬3995人，減少23.4%，第1年半平均優存利息降為3881元，減少68.3%。

這些退休人員加計平均每月月退休金（含月補償金）4萬9151元，第1年半平均每月退休所得為5萬3032元。其後逐年下降至最末年以後，平均優存利息為1390元，減少88.6%；加計平均每月月退休金（含月補償金）4萬1421元，最末年平均每月退休所得為4萬2811元。

之後逐年下降至最末年以後，仍得優存者計2萬1174人，減少82.7%。其中110年優存利率歸零後仍得優存者，為每月退休所得低於最低保障金額（3萬3140元）或最末年退休所得替代率上限金額者，因受到退撫法所定弱勢保障及人道關懷機制保障，所以保有優存利息。

另外，年改前支領一次退休金者計1萬1186人，改革前平均每月優存利息為2萬9436元。這些領一次退休金人員的優存利息低於3萬3140元部分，仍按18%利率計息，超過3萬3140元部分，逐年調降優存利率，受到影響者4538人，占40.6%。年改前每月優存利息平均金額為2萬9436元，改革後第1年半平均優存利息降為2萬7540元，減少6.4%；之後逐年下降至118年以後平均優存利息為2萬5601元，減少13%。

銓敘部表示，106年度退休公務人員優存利息給付總額為217億，政府及台灣銀行分別負擔182億餘元及35億餘元；107年度為161億餘元，政府及台灣銀行分別負擔132餘元及29億餘元，107年度政府負擔之優存利息較106年度減少50億餘元。

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