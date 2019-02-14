侯友宜爭取基層警消人事預算 建請政院組專案會議

2019-02-14 14:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天出席行政院會，針對基層警消員額成長，增加地方財政負擔等議題，侯友宜與桃園市長鄭文燦同步向中央表達意見，並指6都皆面臨同樣問題，建請行政院組成專案會議，邀集各縣市會商。

侯友宜指出，近年警消人員容訓量提高，集中在今、明年畢業，基層警察部分預計撥補新北市939員，消防人員部分撥補超過250名，人事經費累計4年下來預計增加近60億元。

侯友宜表示，今年初到明年10月，新增警察員額撥補新北市共939名，其中1月份撥補339名員額，新北市已同意接收，但其餘600名已超過預算員額，估計未來1年警察預算將增加12.7億。由於年金改革緣故，新北市今年尚未有基層警察退休，明年僅有1名，累計4年下來預算增加40多億元。

消防人員部份，新北市今年新收基層消防人員120餘名，明年又有130餘名，消防人事預算總計未來4年將增加16億元，總計警、消預算共增加近60億元，侯友宜爭取中央以統籌分配稅款專案補助。（16:03更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/