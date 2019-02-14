嘉市新議會首日開議 罕見動用舉手表決

2019-02-14 14:22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會今起召開第十屆第一次臨時會，府會全新組合，市長黃敏惠回鍋首度進議會，議會也由無黨籍莊豐安當選議長，首日討論修正議場錄音、錄影管理規則等內規，資深議員張榮藏首先發難，認為「議員助理持證件即可進入議場內進行錄音、錄影，無須事先登記」，莊採舉手表決方式處理，在場議員21人有12人贊成張的意見，也是議會成立以來罕見在開議首日動用表決。

一位議會工作人員說，嘉市議會長期以來議員有高度自主性，議員尊重「合議」機制，非必要很少動用表決，新議長處理議事，尊重議員對議題的看法與意見，採多數決的意見來實行。

嘉市議會議場錄音、錄影管理規則第7條為「本會會議時，除本會議員及法令另有規定外，非經大會主席許可，任何人不得進入一樓議場內進行錄音、錄影，但政府核准之合法新聞媒體從業人員經本會許可者不受此限。」

議員王美惠提問說，科技進步，政治人物須經營網路與選民互動，議員助理進入議場內進行錄音、錄影該如何規範？議會議事主任沈進雄答稱，經議會主席同意即可。莊豐安接著說，日後無須再向他登記，改向議會秘書長吳金對報備即可。

張榮藏則說，不是一人能決定，所有議員取得共識即可，認為議員助理持證件即可進入議場內進行錄音、錄影，無須事先登記，省得麻煩。議員蔡榮豐說，議員助理進入議場只能拍照、攝影，不能發言。最後莊豐安以舉手表決方式處理此案。

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