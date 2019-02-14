西洋情人節 黃偉哲首開IG賣萌

2019-02-14 14:08

〔記者劉婉君／台南報導〕政治人物接地氣，紛紛在西洋情人節放閃或賣萌，增加網路聲量。台南市長黃偉哲也首開IG，第一則貼文就是賣萌照，在海安路街道美術館的愛心裝置藝術前，比出愛心動作，祝福市民情人節快樂。

今天是西洋情人節，總統蔡英文在LINE以2隻愛貓「想想」和「阿才」的照片，祝民眾無論是和朋友家人或情人共度，都能有美好的一天。

桃園市長鄭文燦一早也貼出愛妻的早餐放閃；屏東縣長潘孟安則搭配台灣燈會上傳愛心照片；台中市長盧秀燕走傳統風格，上傳抱著紅色玫瑰花的照片，紛紛結合節日與民眾互動。

台南市長黃偉哲今天首度啟用IG，第一篇發文就是「愛你們。情人節快樂！」配上愛心的照片，還自嘲是「呆萌哲」，臉書動態影片更充滿粉紅色的愛心，還有LINE群組也傳送在海安路另一處裝置藝術的照片，祝情人節快樂。

前行政院長賴清德同一時間則首度在臉書舉辦影片趴，分享他與氣象達人彭啟明到台南專訪的影片，邀民眾一起到台南走春。

相關影音

台南市長黃偉哲西洋情人節首開IG賣萌。（記者劉婉君翻攝）

屏東縣長潘孟安結合台灣燈會，比愛心祝情人節快樂。（記者劉婉君翻攝）

桃園市長鄭文燦分享愛妻早餐照放閃。（記者劉婉君翻攝）

前行政院長首開影片趴。（記者劉婉君翻攝）

總統蔡英文愛貓照祝情人節快樂 （記者劉婉君翻攝）（記者劉婉君攝）

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