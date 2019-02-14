暖冬補助有感！蘇揆報喜：創造百億觀光收入

2019-02-14 11:36

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動暖冬旅遊補助方案，帶動國內旅遊消費，行政院長蘇貞昌今天上午表示，交通部連續推動兩波暖冬旅遊方案，帶動全台旅宿業住房率成長2至3成，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感，對於未來如何持續進行此一有效政策，應及早研擬，並在推動時，即時改進過去所碰到的問題及缺失。

蘇揆說，例如有時錢撥得太慢引起旅宿業者的抱怨，一開始推動也許還生澀，現在已有經驗，碰到問題應確實解決

行政院上午舉行院會，蘇貞昌聽取交通部的「暖冬旅遊方案執行成效」報告，他說，全台旅宿業住房率成長2至3成，創造破百億的觀光效益，讓觀光產業及民眾都相當有感，感謝交通部同仁的辛勞，同時也感謝地方政府、旅宿業、旅行業等觀光業者的全力配合。

蘇貞昌指出，國際觀光客人數持續創新高，國民旅遊市場也持續發展。請交通部觀光局針對上開推動成效，多加宣傳，同時也就過去推動所碰到的相關問題如藉機浮報、哄抬、核銷不實等均請積極有效改善。

蘇貞昌說，政府推動此一政策頗受好評，希望能多讓民眾知道，因為觀光有宣傳加倍效果，請觀光局特別加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/