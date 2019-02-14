違法兼職16年領1800萬 監委批管中閔知法犯法

2019-02-14 11:36

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今針對台大校長管中閔違法兼職案召開記者會，會中公布管2002年至2017年間，未依規定申報的兼職所得，總計高達約1800萬元；由於管兼任中山大學合聘教授，以及國泰金控首席經濟顧問的首年均有申報，因此負責調查此案的監委認為管難謂不知情，「知法犯法，違失情節核屬重大」。

針對管案，監察院上月中以七比四的票數，通過彈劾管中閔，昨下午再召開教育及文化委員會，通過本案調查報告，除了列出4點調查意見，也詳列管16年內曾於政大、中央、暨大、壹週刊、國泰金控、台灣經濟研究院、兩岸企業高峰會及勇源教育發展基金會等單位兼課或兼職，未申報兼職所得約1800萬元。

調查報告中特別提到，管中閔於2007年6月20日至23日之間，曾申請赴西安交通大學金禾研究中心講學，該大學的邀請函已註明「有關落地的食宿費用由我校負擔」，但依中研院函復資料，管卻仍申請支領訪問該校3日的日支生活費357美金；期間有無重複領取，將移請中研院釐清並依法處置。

此外，報告指出，管於台大任教期間，另於政大、中央、勇源基金會、壹傳媒、暨大、台經院、兩岸企業家峰會等單位兼職，卻均未向台大報准；管於2009年10月至2012年1月、2015年10月至2017年12月間，於國泰金控兼職，平均每年領取約150萬元報酬，卻僅於第1年曾向台大提出申報獲准。

監委表示，上開情節已違反教育人員任用條例、公立各級學校專任教師兼職處理原則，及台大教師聘約等規定，應依台大教師懲處要點及組織規程等規定懲處；教育部為教育主管機關、台大為國內高教領頭羊，均應依法行政，覈實辦理。

另，管於中研院任職期間，另於政大、中央兼任講座教授，也曾赴勇源教育發展基金會兼職並領取報酬，但均未經中研院許可，違反公務員服務法等規定。但管於中山大學擔任合聘教授的兼職，卻有向中研院報准，可見管對於公務員服務法的相關規定，實難諉為不知；「知法犯法，違失情節核屬重大」。

最後，管於2012年2月6日至2015年2月3日間，身為國家高階政務官乃至機關首長，卻違反公務員服務法「禁止兼職」規定，固定以匿名方式「常態性」為壹週刊撰寫社論，年領約65萬元兼職報酬，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴。

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