軍港西遷、輕軌計畫... 蔡總統：盼加速改造基隆

2019-02-14 11:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕總統蔡英文今天上午出席「基隆港區各界108年新春團拜聯誼活動」，是第一次有總統參加港務公司的新春團拜，蔡英文說，軍港西遷、基隆輕軌等政策完成後，基隆一定會愈來愈美麗，她希望大家更加努力，讓改造工程更快速有效率地來完成。

總統蔡英文表示，基隆發展的關鍵在基隆港，改造能成功也是基隆城市改造最重要的動力來源，就任以來一直是她最關心的事情，今年選擇到基隆參加港務公司新春團拜，向大家說聲謝謝，也希望大家更加努力，讓改造工程更快速有效率地來完成。而春節期間港務公司人員排班輪值堅守單位，肩負非洲豬瘟防疫工作一刻都沒有鬆懈，也代表社會感謝大家的努力與奉獻。

蔡英文說，軍港西遷政策正順利進行中，甚至稍微超越原先進度，3年後就能進行實體搬遷，目睹基隆港與北台灣國門的發展與改變，這幾年基隆輕軌、大基隆歷史場景計畫執行後，基隆港市核心的景觀一定會愈來愈美麗，讓基隆再現風華，未來拜託大家齊心協力，繼續為基隆的繁榮發展來打拚努力，新的一年祝大家平安順利。

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