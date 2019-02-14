主張酒駕、毒駕增列死刑 沈智慧：亂世用重典

2019-02-14 11:01

〔記者陳昀／台北報導〕酒駕致死案件頻傳，民間要求修法提高刑責的呼聲不斷，甫上任的國民黨台中立委沈智慧今天召開記者會呼籲法務部儘快提出對案以利付委審查，她說，選民都告訴她「酒駕就是給他死」，如果亂世不能用重典，走在路上隨時會被酒駕、精神有問題或吸毒的人，沒事就被殺死、撞死，這個國家實在太危險了。

除夕前一天台中大里區彭姓大學生遭逆向酒駕車輛無辜奪去性命，明天將舉行告別式，沈智慧說，因為彭生的父母都是她的選民，昨天她前往探望家屬時承諾會在立院提案修法，酒駕致死的肇事者應處死刑、無期徒刑，「法律如果無法彌補禍患，就懲罰製造禍患的人」，以此告慰家屬。

沈智慧指出，立法院新會期她要提出「刑法第一百八十五條之三條條文修正草案」，針對酒駕、吸毒駕車者肇事致人於死，增列死刑及無期徒刑，並展開連署；後續還要提出「道路交通管理處罰條例第三十五條條文修正草案」，要求有酒駕紀錄者車輛強制加裝「酒精氣敏點火自鎖裝置」（酒精鎖）。

她說，立院已有多位委員提出相關修法，至今未能排入審查的原因很可能是法務部遲未提出相對對案，呼籲法務部加快速度，不要阻擋迫切立法。

沈智慧說，很多民眾都向她反應「酒駕就是給他死」，如果不能亂世用重典，很多人走在馬路上，隨時會被酒駕、精神有問題或吸毒的人，沒事就被殺死、撞死，「台灣是個安居樂業的地方嗎？是個很危險的地方，這個國家實在太危險了」。

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