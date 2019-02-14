民進黨痛失南市議長 黃偉哲：非常大的挫敗和恥辱

2019-02-14 10:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕原民進黨籍台南市副議長郭信良去年脫黨參選議長，獲得國民黨及多數無黨籍議員支持，進而打敗民進黨所提名的人選。台南市長黃偉哲坦言，這件事確實對黨有非常大的挫敗和恥辱，但未來仍要追求府會和諧，桃園市長鄭文燦就是他請教的對象。

民進黨團於去年11月的議長選舉提名邱莉莉參選議長。郭信良當時為此大表不滿，直言這是派系打壓且不符政治倫理，更在廣播節目中爆料，前行政院長賴清德和黃偉哲更指定正副議長人選。對此，黃偉哲今早上廣播節目澄清，指出這件事確實對黨有非常大的挫敗和恥辱，但正副議長提名人選並非他能決定，賴清德也沒有下指導棋，一切都是黨團做決定，雖然派系內部有可能會開會，但邱莉莉也不屬於新潮流。

對於民進黨中評會昨日決議開除郭信良黨籍，黃偉哲表示，國民黨16席票票入匭，出現跑票的民進黨相較之下遜色多了，昨天也有接到郭詢問對於中評會決議的看法，他當時回應尊重黨的決定，但他也不是中評委，若是能發表意見就是以和為貴，府會關係本來就是要追求和諧。

黃偉哲強調，府會和諧這一點要跟鄭文燦學習，4年前險勝國民黨候選人吳志揚2萬多票，4年後政通人和，國民黨都不敢跟他選，所以要找一天去桃園拜訪請教。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/