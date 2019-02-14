韓國瑜說政治0分卻狂提九二共識 議員砲轟「政治變色龍」

2019-02-14 08:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜說政治0分，卻狂提兩岸關係九二共識，時代力量議員黃捷批他是政治變色龍，並強調九二共識僅是中國逼迫台灣就範的毒藥，請韓國瑜不要拿毒藥來解決高雄的問題！

韓國瑜昨被媒體問及兩岸關係，抨擊蔡英文總統有行政、立法權卻不推動台獨，莫非是裝腔作勢，是假的？不要九二共識、不愛中華民國又不敢台獨，請問2300萬民眾何去何從？

對此，時代力量高雄市議員黃捷批說，韓國瑜稱蔡總統不要九二共識、不要台獨是為了權力，兩岸是「指腹為婚、你儂我儂」，她請問選前說政治0分、經濟100分的韓國瑜，選後開口閉口都是政治，韓市長就是政治變色龍！

黃捷說，韓國瑜去年一上任，馬上忘記政治0分的選舉口號，提出了「支持九二共識」這種虛假的政治語言。

今年初，習近平公開表示九二共識就是一國兩制，韓國瑜卻還是不改口，在1月議會臨時會答詢時仍表示「九二共識是一中各表」，他是九二共識的堅定支持者，少了九二共識，兩岸互動基礎會變得迷亂，高雄市經濟發展也會馬上碰到困難。

黃捷請問韓國瑜：「您承認兩岸你儂我儂就是好棒棒，他人拒絕一國兩制就是為了權力、分裂人民、意識形態作祟？」

她指出，韓國瑜曾經說「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，然而卻承認「九二共識」，不就是配合著中國統一台灣的步伐嗎？矇著眼假裝可以治好台灣的經濟，都是在自欺欺人，但九二共識僅是中國逼迫台灣就範的毒藥，韓市長請不要拿毒藥來解決高雄的問題！

黃捷進一步說，韓國瑜成天將「九二共識」掛在嘴邊，但在1992年兩岸會談時根本沒有「共識」，「九二共識」來自韓國瑜碩士論文指導教授蘇起，在2000年時自創，將「九二共識」描述為「一個中國，各自表述」。

黃捷強調，選前選後韓市長兩個樣，高雄市民絕不姑息這樣的政治變色龍！「若九二共識就是一國兩制，就是統一，人民真的會買單嗎？韓市長您要市民接受中共獨裁政府的併吞嗎？您可以不為台灣的民主自由讚揚歌頌，但請不要將台灣推向民主的對立面，更不要用兩套標準看待政治發言！」

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