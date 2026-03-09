為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    人物

    偵辦詐欺、毒品成果斐然 中檢黃鈺雯獲頒十大傑出女青年

    2026/03/09 20:01 記者陳建志／台中報導
    台中地檢署黃鈺雯檢察官，因在司法專業領域有卓越表現，榮獲「中華民國第27屆十大傑出女青年」。（台中地檢署提供）

    台中地檢署檢察官黃鈺雯，長期投入詐欺、毒品、重大金融犯罪及貪瀆案件的偵辦，曾查扣金融犯罪金額達32億，並積極投入公共事務，榮獲「中華民國第27屆十大傑出女青年」殊榮，由前立法院長王金平親自為她披掛紅色彩帶，表彰她在司法專業領域的卓越表現，以及對社會的具體貢獻及優良品德。

    台中地檢署表示，黃鈺雯檢察官長期投入詐欺、毒品、重大金融犯罪及貪瀆案件的偵辦。曾偵辦跨境詐欺集團案件，成功促成歐洲國家首度將案件及人犯移送我國偵辦，展現我國於跨境司法合作上的重要角色；另於偵辦重大金融犯罪案件時，查扣犯罪所得高達新台幣近32億元，使犯罪集團無法保有不法利益，並為被害人日後追償奠定重要基礎。

    此外，更因偵破重大毒品案件，辦案表現優異，先後獲時任行政院長賴清德及現任行政院長卓榮泰頒發「安居緝毒專案」有功人員表揚。

    台中地檢署表示，黃鈺雯檢察官長期致力於打擊犯罪、守護社會安全及維護司法公信力，其專業表現與公共服務精神，獲得中華民國十大傑出女青年協會肯定。

    對於能獲獎，黃鈺雯感謝法務部及台中地檢署提供充足偵查資源，並感謝同仁於案件偵辦過程中的全力支持與協助，未來也將持續秉持法律專業，致力維護司法正義與社會安全。

