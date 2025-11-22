為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 人物

    NanaQ秀「不敗金女」清單 慘遭網友狂噓

    2025/11/22 23:46 即時新聞／綜合報導
    NanaQ在Thread上公開自己的「2025的不敗金女」清單，其消費觀再次引發網友熱烈討論。（擷取自臉書）

    NanaQ在Thread上公開自己的「2025的不敗金女」清單，其消費觀再次引發網友熱烈討論。（擷取自臉書）

    社群平台Dcard有篇「鹹酥雞365元」文章引發全網熱議，內容是關於女網友抱怨花費365元購買鹹酥雞，而被男友數落「拜金」，男友留言反擊遭網友一面倒砲轟，這場價值觀風波也吸引「極簡系」網紅NanaQ參與討論「拜金」話題，在Thread發文列舉自己的「2025的不敗金女」清單，消費觀再次引發網友的熱烈討論。

    NanaQ在文中分享她如何將生活成本降到最低，列舉了2025年的省錢事項，其中包括：

    1.沒有信用卡
    2.不買保養品化妝品
    3.沒買保險
    4.剪頭髮100不染頭髮燙頭髮
    5.星巴克內用第二杯半價當然要喝兩杯
    6.買蝦皮不湊免運只買需要的
    7.包包是uniqlo購物袋60
    8.錢包是無印良品卡片收納袋200
    9.爭鮮吃四盤
    10.買書先看有沒有二手書
    11.去寶雅不加購衛生棉衛生紙濕紙巾
    12.在新月廣場停車會去家樂福買東西折抵2h
    13.獨旅住宿膠囊or背包客棧600-800
    14.月亮杯1580
    15.uniqlo襯衫穿5年790
    16.ikea衣櫃撐6年2400
    17.工作桌淘寶貨1500
    18.iphone 13 mini 128g
    19.不喜歡逛街跑咖探店拍美食照（但會陪朋友去）
    20.洗髮精用完不加水因為只用手工皂洗頭用到最後一點都不剩完全不浪費200-300

    她也在留言區說，「其實拜金跟賺多賺少沒什麼關係，花錢不過是一個人的生活方式，你不用像其她人一樣總是出手闊氣，只要經濟獨立，就算花少少的錢也能活得有底氣。」

    NanaQ以「極簡」、「自律」生活風格走紅，然而，她營造的極簡人設卻常因言行不一引起爭議。而這次她公開的21種消費習慣，吸引許多網友留言群嘲：「你是不是覺得自己有一段時間沒話題了要出來遛一圈」、「以後有人問什麼是pick me girl我就發這篇給她看 典中典」、「蹭來蹭去始終紅不起來 真的有夠極簡」、「第一次看到有人把保險列為拜金之一」、「你真的很怕大家不討厭你ㄟ」、「那365鹽酥雞男很適合你了」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    人物今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播