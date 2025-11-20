持毒品被逮緩起訴+100小時勞務 Joeman拍反毒宣導影片引熱議

Joeman履行義務勞務，拍攝反毒與反詐騙公益宣導影片，呼籲大眾勿抱持僥倖心態。（翻攝自YouTube）

知名YouTuber「Joeman」（翁雋明）去年因持有第二級毒品遭警方查獲，新北地檢署最終對他做出為期一年的緩起訴處分，但要求他書寫悔過書並提供100小時義務勞務。Joeman主動提出以拍攝公益短片的方式履行勞務，內容以反詐騙與反毒為主，影片已於去年完成，授權新北地檢署使用，檢方也在官方YouTube上架公開，引網友發文討論「Joeman從吸毒者變反毒大使」。

綜合媒體報導，Joeman的案件可追溯至2023年11月。當時警方在檢方指揮下搜索Joeman位於新北市的住處，起出三包淨重共7.2583公克的大麻、一個含殘渣的大麻真空罐、大麻研磨器、大麻菸斗及捲菸紙等物品。Joeman當場坦承吸食過大麻，也於事後公開道歉。不過，警方採集的尿液及毛髮送驗後皆呈大麻代謝物陰性，因此無法認定施用毒品，檢方於去年4月對施用部分處分不起訴。

但他持有毒品仍涉及違法，檢方調查發現，他於2023年9月以1萬4000元向一名王姓藥頭購買10公克大麻。因其素行尚佳且全盤認罪，檢方最終裁定緩起訴處分。

在規畫義務勞務期間，Joeman向檢方提出希望透過自身影響力拍攝宣導影片，使事件成為公共教育的一部分。檢方接受其提案，並將影片製作各階段（包含企劃、拍攝、剪輯到後製）都納入勞務時數，完成後須公開於社群平台，且不得營利。

日前此事被網友發到Dcard討論，文中提到，他認為「說實話這種方式，比起那些沒經歷過的人來宣導，可能更有說服力，他有275萬訂閱，影響力真的很大，如果能把這個影響力，用在正確的地方，其實也是不錯的。」文末也向網友發問「不管動機如何，至少他有在做正確的事了，你們覺得他這樣算是成功轉換形象了嗎？」

許多網友留言相當不客氣，有人認為「很噁心，跟吸毒過的藝人被政府找去當反毒大使一樣噁，找個自律的不好嗎」、「雖然我支持大麻除罪化，但它目前還是毒品，那這傢伙就...」、「吸毒仔還能在這邊拍片就是反毒失敗最好的證明」、「台灣人民很健忘的啦，隨便洗白都會有人接受」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

