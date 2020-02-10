高教展望》陽明交大首設醫師工程師 發展智慧醫療

2020-02-10 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明與交通大學合校最快今年掛牌，陽明校長郭旭崧表示，偏鄉醫療、基因研究已完成階段性任務，未來廿年邁向三．○智慧醫療世代，如開設醫師工程師的新系組，更盼與台大在「無限遊戲」中彼此競爭成長，改善高教環境。

郭旭崧說，陽明最初設校是為改善偏鄉醫療，走過第一個廿年，在一九九四年獲前總統李登輝宣布完成任務。緊接著廿年投入醫學研究，參與全球人類基金體計畫，對染色體第四號有很大解碼貢獻。如今邁入第三個廿年，陽明要做的是智慧醫療。

郭旭崧認為，台灣高齡化問題待解，產業也需升級，智慧醫療剛好可以「一石二鳥」，資訊及通信科技與醫療應結合。且人體器官組織大致相同，易標準化，可發展全人類的優質服務。

郭旭崧說，與交大合校也是為了發展智慧醫療，並在今年開創醫學教育新路，首設「醫師工程師」，將陽明十人與交大電機系廿人混班，盼跨域學子締結未來人脈。

但郭旭崧認為，與交大合校後，仍不足以和台灣大學競爭，相信未來十年應有其他學校想加入陽明交大。他引述「無限遊戲」概念，佼佼者會培植一個旗鼓相當的對手，彼此相互競爭、互利共生。

目前衛福部估推十年後會發生醫師人力過剩，郭旭崧指出，大約一九九○年曾預估二○○○年會發生醫師人力過剩，但十多年來醫院現場人力仍缺，他建議再找相關醫師專家商議醫師勞動力議題。

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