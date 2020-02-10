高教展望》台灣可採半軍事化防疫 物資依風險分配

2020-02-10 05:30:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣儘管有抗ＳＡＲＳ經驗，但面對中國武漢肺炎疫情，防疫問題如隔離人員趴趴走、口罩物資搶購及謠言四起等仍層出。日前呼籲陽明師生口罩讓給有需要者，並設百萬染疫補償金的陽明大學校長郭旭崧說，美國對防疫是採軍事化管理，台灣應可朝「半軍事化」發展，物資須採風險概念分配，也應常設科學研究指揮體系，將中研院、國衛院及各大學對病毒與診療研究的能量集結，另國家也可保證收購廠商疫苗，促進產業投入防疫。

地方若不聽中央指揮 將被接管

郭旭崧表示，中央流行疫情指揮中心體制，就是十七年前抗ＳＡＲＳ時建立，當年擔心中央跟地方不同調（如和平醫院憾事至今責任未明），前總統陳水扁臨時要已退休前衛生署長李明亮擔任防疫總指揮，歷年遭遇H1N1、伊波拉、MERS等，每次都有進步，體制也已立法，地方若不聽中央指揮將被接管。

美疾管中心 半數官員為軍人

「速度決定一切！」郭旭崧強調，防疫指揮系統非常重要，所以設有「指揮官」一職，統一發號施令，但建議台灣可更進一步「半軍事化」，如美國的疾病管制與預防中心，有一半官員著軍服，因該中心其實是美國第七軍種，部分人員領軍餉，國家有難必受徵召。

在防疫資源上，郭旭崧認為，國內一千一百多張負壓病床，數量不比其他國家少，抗ＳＡＲＳ後，也建置很多生物安全第三等級的實驗室，若真有問題，應可調度普通病房，制度彈性不僵化。至於口罩等物資，則是採軍備考量，但需依風險分配，盼風險低的一般民眾讓給染病風險高的第一線醫療人員配戴。

常設科研指揮體系 收購疫苗

郭旭崧說，目前防疫指揮沒問題，但科學研發端尚未整合，已有人盼副總統陳建仁出來指揮，把中研院、國衛院及大專的能量集結，他則建議各方做好分工，疫情等不及三、五年新藥研發，需找「近水」，用舊藥開發新療法，還可學國外立法「保證收購」廠商有效疫苗，減少業者商業風險，促進防疫產業。

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