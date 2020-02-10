高教展望》陽明大學校長郭旭崧：速設亞太防疫中心 自助助人

中國武漢肺炎疫情延燒，陽明大學校長郭旭崧期許政府加速成立「亞太防疫中心」，在全球防疫上，扮演重要及利他角色。（記者羅沛德攝）

2020-02-10 05:30:00

記者吳柏軒／專訪

中國武漢肺炎疫情增溫，全球遭殃，曾任疾管署長的陽明大學校長郭旭崧對台灣防疫有信心。更期許政府加速成立「亞太防疫中心」，挾目前領先對岸中國十年的優勢，汲取過往抗ＳＡＲＳ經驗，將健康安全納入國安，加上台美緊密結合，可採桃園航空城作為國際醫療基地，國家出面整合打造「台灣品牌」，在全球防疫上，扮演重要及利他角色。

郭旭崧表示，台灣在二○○三年面臨ＳＡＲＳ疫情，當時全球分三類國家，一種可自助助人（美國），第二種是可自保但不能幫人（日本），台灣是第三種，無法自保需向外求救，當時台獲美等多方協助。如今，經過十七年醫療科研發展，台灣已可在全球防疫扮演重要及利他角色。

扮演防疫利他角色 比加入WHO更重要

郭旭崧指出，美國將衛生安全、健康安全也視為國安的一部分，我國也要具備「萬一我們的人被感染還要救回來」的整套能力，政府更要承擔整體國際醫療發展，最重要的是，加強台美雙邊合作，提升台灣成為全球夥伴關係，再藉由台美攜手，協助其他國家。

防疫方面，郭旭崧談到，其實台美在二○一五年就簽了「全球合作暨訓練架構」（GCTF），雙邊攜手展開國際合作訓練，首波工作是抵抗伊波拉病毒，美國國務院要求東南亞友邦派學員，並派出在非洲具實戰經驗的防疫專家，齊聚台灣舉辦防疫訓練營，營造國際防疫合作模式，台灣也從當美國的「助教」開始，慢慢學會如何幫助第三者，「這個能力，比一天到晚吵能否加入ＷＨＯ更重要」！

產學聯盟儲備人才 讓防疫產業化

郭旭崧也認為，除了官方交流有防疫貢獻，國內產業也有能量，目前已有兩家半的疫苗廠，疫苗產業逐漸成形，但公衛防疫無法單靠政府，還需人才培育儲備的產學聯盟。例如美國哈佛大學公衛學院博士班走向全面產業化之路，學生大多是產業界人士。

「現在時機差不多了！」郭旭崧呼籲台灣應可成立「亞太防疫中心」，目前台灣國際醫療產值僅一百五十億元相對算少，僅有醫美、牙齒、癌症治療等，盼二○二五年能達到四百億元規模，但許多法規待鬆綁，而台灣醫療對比中國，約有進步十年的優勢，我國應把握時間搶先發展。

國家整合發展國際醫療 打造台灣品牌

郭旭崧說，政府擬將桃園航空城規劃「國際醫療專區」，希望號召產業ＢＯＴ，但有國外顧問提醒，不要個別醫院如長庚、台大等獨自開發，而是國家出面整合打造「台灣品牌」，但為求營運，建議八成重心放在具高收入的觀光醫療，二成投入防疫產業。

郭旭崧認為，在機場周邊成立亞太防疫中心，防疫人員及物資隨時都可派送，即使台灣非ＷＨＯ會員國，只要我們掌握關鍵技術及物資，自然也可與國際組織相互合作，善盡台灣的國際責任，成就台灣名聲。

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