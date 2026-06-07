下暴雨堅持散步！日本豆柴無視飼主「趴進水坑」笑翻全網

下暴雨堅持散步！日本豆柴無視飼主「趴進水坑」笑翻全網2026/06/07 22:34 即時新聞／綜合報導
日本4歲豆柴「WARABI」今（7）日上午出門散步，被飼主拍到堅持趴坐在大雨中不起來的固執萌樣，融化大批網友。（圖擷取自@Shibamugi28 社群平台「X」）
每逢下雨時節，許多飼主都會煩惱如何出門遛狗，才不會讓寶貝愛犬淋成落湯狗。一名日本飼主分享，自己帶家中柴柴去散步，特意給牠穿上狗狗專用雨衣，避免散步期間被淋濕，未料出門不久，牠竟直接趴在積水處一動也不動，任由斗大的雨珠降落在身上，讓他感到十分絕望，趣味互動曝光後，吸引大批網友關注。
社群平台X（原推特）名為「シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび」的日本網友，在家養了一隻5歲柴犬「KOMUGI」（こむぎ）與一隻4歲豆柴「WARABI」（わらび）。今（7）日上午，他帶堅持大雨天也要散步的WARABI外出，並事前為WARABI穿上一身亮黃色雨衣，盡量不讓WARABI在雨中被淋濕，結果WARABI卻完全不領情。
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從影片顯示，WARABI一出門不久，便選定一塊積水較多的水坑，整隻狗慵懶躺在那邊不願起身，即便飼主試圖用牽繩把WARABI拉起來，WARABI仍固執當霸氣的「拒否犬」，繼續趴在滂沱大雨中，靜靜享受越來越強的風雨。感到又氣又笑的飼主，則無奈向WARABI喊話︰「拜託你千萬不要這樣做啦！」
1人1狗雨中對峙畫面曝光後，笑翻逾200多萬名網友，「氣勢超強」、「好可愛的淡定臉」、「畢竟豆柴也是柴柴」、「回家肯定得洗澡了」、「感覺是想等主人抱牠移動」、「WARABI是意志堅定的拒否犬」、「我家豆柴下雨天出門，會一直故意踩進水漥裡」、「這才是柴犬該有的樣子，一旦下定決心，就絕不會改變主意」。
大雨の中「それだけは止めてくれ」— シヴァ犬こむぎっす????豆シヴァわらび （@Shibamugi28） June 7, 2026
と思う事をやる豆柴（再掲）#豆シヴァわらび #柴犬 #豆柴 pic.twitter.com/r9Ih1esyJ4