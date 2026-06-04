COMPUTEX機台安裝「乖乖」 日網紅笑讚︰台灣最強守護神

日本百萬YouTuber「KSON」分享，她發現在COMPUTEX現場一個機台後方裝了一包綠色乖乖。（擷取自@ksononair 社群平台「X」，本報合成）

全球一年一度科技盛事「台北國際電腦展」（COMPUTEX）6月2日到5日盛大開幕，不僅展出各國最新技術與產品，還有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到訪，吸引超過6萬名國內外人士慕名朝聖。日本人氣YouTuber則分享，看到現場機台安裝一包「綠色乖乖」，趣味畫面一出，立即掀起熱烈討論。

YouTube頻道高達130多萬粉絲、被暱稱「總長」的日本YouTuber「KSON」，本月與好友一起來台參加COMPUTEX。昨（3）日下午晚間，KSON分享在活動現場的一個機台，身後裝了一包「綠色乖乖」，熟知台灣許多特殊文化的她不禁笑說：「在COMPUTEX展覽上，儘管最新AI與科技技術大放異彩，但支撐其背後的，果然還是……」。

請繼續往下閱讀...

文章一出，吸引逾140萬人次觀看，不少日本網友紛紛說，「幕後無名英雄」、「定番御守（椰子口味）」、「它是台灣最強的守護神！」、「看起來像是御守般的存在」、「這是台灣專屬的可愛魔法咒語」、「真好奇COMPUTEX現場供奉了多少乖乖」、「台灣用乖乖支配全世界科技，看來不是誇大其辭呢」。

台灣網友則笑說，「最強AI供應鏈」、「台灣科學的盡頭是乖乖」、「台灣特級咒物-綠色乖乖」、「就算天塌下來了，也不能動乖乖」、「糟糕，連日本人都知道這個機密了」、「台灣科技發展的最大機密被發現了！」「乖乖是信仰與科學與都市傳說的交會點」、「如果乖乖賞味期限還沒到，千萬不能吃掉！會出大事！」。

據了解，台灣流傳20多年的獨特「乖乖文化」信仰，隨著台灣科技實力在全球大放異彩，而吸引各國媒體爭相報導，尤其會介紹到台灣工程師習慣把綠色乖乖擺在機械設備旁邊，據傳能讓機器像綠燈一樣「安穩順暢運轉，不出任何異狀」。另外，COMPUTEX也多次與乖乖合作，推出各種限定周邊商品供參展者購買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法