「薔蜜」席捲日本 宮崎縣海象驚人 網嘆：葛飾北齋浮世繪是真的

有網友分享，薔蜜颱風過後，海面依然不平穩，但畫面卻像浮世繪大師葛飾北齋眼中的浪花。（圖擷取自社群平台「X」）

颱風「薔蜜」今（3日）席捲日本，強風暴雨不僅造成近6萬戶停電，更導致陸空交通大亂。有網友在宮崎縣日南市拍下「薔蜜」侵襲後的海象，浪高得驚人，像極了日本浮世繪大師葛飾北齋筆下的浪高，不經感嘆「葛飾北齋所畫的竟然是真的」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Masa」的日本網友分享他所拍攝的影片，並寫道「宮崎縣日南市，雖然颱風已經通過了，但海面狀況很嚴重」吸引破千萬人次觀看這驚人的景象。

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網友不約而同想到浮世繪大師葛飾北齋的作品「葛飾北齋啊…真是太厲害了啊」、「我一直以為那幅名畫是為了效果而誇張了，但它看起來竟然是真的」、「浮世繪裡才看過的浪潮也太猛了吧」、「像日本畫一樣…自然得不得了呢」，也有網友提到「由於視覺錯位，浪看起來比陸地更高」、「海真的很像生物啊…颱風過去了還這麼洶湧，看到這景象就明白平時有多溫柔」、「颱風過後，海面竟如此洶湧……」。

葛飾北齋的〈神奈川沖浪裏〉，使用從西方引進的化學染料「柏林藍」（普魯士藍），開啟浮世繪與西方世界對話的新篇章。（翻攝自故宮官網）

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