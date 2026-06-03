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    現實版迪士尼！南韓「絕美白獅」狂撒嬌 夢幻藍眼萌翻全網

    2026/06/03 21:55 即時新聞／綜合報導
    近期各大社群平台瘋傳一頭有著雪白毛髮、濃密睫毛與美麗淺藍色大眼的母白獅照片。（圖擷取自社群平台「X」）

    近期各大社群平台瘋傳一頭有著雪白毛髮、濃密睫毛與美麗淺藍色大眼的母白獅照片。（圖擷取自社群平台「X」）

    近期各大社群平台瘋傳一張照片，只見一頭有著雪白毛髮的白獅，不僅睫毛纖長濃密，還有著一雙漂亮的淺藍色大眼，看到人類飼育員靠近，主動將頭「饋」到對方手上撒嬌賣萌。夢幻又唯美的畫面曝光後，瞬間擄獲1000多萬名網友的心，直呼這頭白獅一顰一笑，自然流露出萬種風情，彷彿從迪士尼動畫裡走出來般。

    據悉，這頭高顏值雌性白獅名為「露娜」（루나，Luna），於2025年8月18日出生在南韓大邱市達城郡的加昌面自然公園（Nature Park），有一個名為「盧卡」（루카，Luca）的雙胞胎哥哥。這對罕見的小白獅兄妹誕生不久，園方就為牠們開設IG、YouTube等社群帳號，來分享牠們活潑可愛的成長生活。

    由於這對小白獅兄妹天生麗質，加上飼育員專業拍攝手法，牠們被拍出一張張宛如韓劇或頂尖明星的唯美照片，高貴與可愛兼具的反差萌，讓牠們在南韓與海外社群爆紅，還被不少人讚嘆根本是「獅子界的偶像」，甚至認為牠們是現實版的美國迪士尼《獅子王》、手塚治虫《森林大帝》（又譯《小白獅》）角色。

    各國網友與「獸控」粉絲也紛紛表示，「眼睫毛比我還長！」、「真的是美得不可思議」、「AI也生成不出來的美貌」、「迪士尼如何表現母獅be like」、「不愧是生活在K-Pop發源地的孩子」、「想不到我會想用『嬌媚動人』來形容一頭母獅」、「喵星人無論大小，都能夠用牠們的美貌征服人類」、「如果變成人類，肯定是睫毛捲翹的可愛美少女」、「牠的睫毛又長又密，我百看不厭，看得心跳加速！」。

    另據韓媒報導，小白獅兄妹的親生父母「里歐」（Leo）與「莉亞」（Leah），其實有一段令人心疼的黑暗經歷，牠們曾被關在一間位於地下室、環境惡劣且終年見不到陽光的私人動物園，2022年11月倒閉後，負責人狠心將牠們與其他動物遺棄，所幸被動保團體救出。照護人員透露，這對夫婦長年生活在高壓狹窄的空間，被救出後仍有搖頭、來回踱步等行為，直到送往加昌面自然公園生活才改善。

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