痛失愛犬！女子將寵物骨灰紋入眼線 稱「牠將一直陪著我」

美國一位痛失愛犬的女子，在同事的協助下，將愛犬的骨灰融入刺青墨水，紋上眼線。（圖擷取自@thismorning社群平台「YouTube」）

有聽過把先走一步的寵物骨灰做成鑽石，而美國一位痛失愛犬的女子，將她的愛犬骨灰混入眼線紋繡墨水之中，並紋在眼線上，表示：「牠將會陪伴我很久的時間。」

《人物》報導，賀伯森（Claire Hobson）在接受電視節目《This Morning》訪問時透露，將已故愛犬「派奇（Patch）」的骨灰混入紋繡色料的決定是「一時衝動」。身為紋繡彩妝師的賀伯森當時預約了同事進行永久性眼線紋繡，正好在那天去領取派奇的骨灰。

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由於賀伯森當時正準備搬去杜拜，往返於不同國家之間，不想把骨灰放進手提箱裡，因而想到許多人會將摯愛的骨灰紋在身體刺青中，便詢問同事能否將骨灰放進顏料裡。她的同事近期也剛失去寵物，於是答應了這項要求。

賀伯森表示，寵物無條件的愛是普世皆能理解的情感，狗很忠誠、始終如一，不會耍心機，每天下班回家都會親吻主人。她認為「人們低估了失去寵物的痛苦以及想要紀念牠們的心情」。雖然大多數人對她這個獨特的選擇持支持態度，但她也打趣地說，她的家人覺得她絕對是瘋了。由於眼線可以維持好幾年，她計畫在之後去補色時加入更多骨灰。

然而，這項舉動也引發了安全與衛生的討論。在美國，各州對刺青的法規有所不同，部分州要求刺青師只能使用未拆封的無菌墨水。雖然火化過程中的極端高溫從生物學角度來看讓骨灰變得安全，但刺青本身就帶有一定的風險。根據美國國家醫學圖書館的數據，高達67%接受刺青的人曾表示對刺青產生反應，其中以丘疹結節和肉芽腫反應等皮膚隆起病變最為常見。

埃塞克斯郡的刺青師溫特立普（Luke Wintrip）表示，這作法在刺青界非常具有爭議，因為墨水需要保持衛生和無菌，有論點認為這是把異物放進墨水裡。他分享自己以前只是把一點點骨灰放進墨水裡，但現在會與供應商合作，利用骨灰製作預先消毒的刺青墨水以確保安全。

溫特立普也透露，這不僅限於寵物紀念刺青，人類骨灰和寵物骨灰一樣受歡迎，如果能做些事情幫助人們度過悲傷的過程、紀念逝去的摯愛，那就值得去做。

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