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    不是念ㄐㄧㄠˇ！角湖安：長大才知道姓氏正確注音

    2026/05/30 09:54 記者翁聿煌／新北報導
    角湖安說，他長大才知道，姓角不念「ㄐㄧㄠˇ」。（記者翁聿煌攝）

    角湖安說，他長大才知道，姓角不念「ㄐㄧㄠˇ」。（記者翁聿煌攝）

    「你好，我姓角、角頭的角」來自雲林的角湖安，姓氏十分特別，角湖安說，角姓在雲林口湖鄉一帶宗親有180多人，祖先約在170年前來自福建泉州，他7年前想成立角姓宗親會，結果遇見戶政所人員告訴他，角姓不念「ㄐㄧㄠˇ」，應念「ㄌㄨˋ」讓他嚇一跳，家族長輩至今念「角」念了這麼多年，竟然有不同的讀音。

    角湖安目前在人壽公司任職，出去拜訪客戶自我介紹、或是遞上名片時，讓大家眼睛一亮，很多人都說第一次聽到、看到有人姓角，十分特別，只有一次遇到一個人說，他之前就認識一位姓角的女性，一問之下，原來這位角小姐就是角湖安的堂妹。

    角湖安說，從小讀書時，大家就拿他的姓氏開玩笑，叫他「角頭」、「龍角散」或是「香港角」，他也不以為忤，長大以後，有人問他如果結婚生小孩，要取什麼名字，他還開玩笑說，那就叫「角檳榔」好了，讓大家覺得又好氣又好笑，難怪還沒有女生敢嫁給他。

    角湖安說，7年前他曾想為角姓成立宗親會，結果在戶政所遇到承辦人員告訴他，「角」姓不念「角頭」的角，應該要念「鹿」，所以他應該要叫做「鹿湖安」，不過自己已經習慣被叫做角湖安，希望能趕快娶到老婆，要幫雲林口湖的「角頭」家族開枝散葉。

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