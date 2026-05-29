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    看好「金馬CP」！ 賴品妤直呼：這個故事改編小說會大賣

    2026/05/29 20:32 即時新聞／綜合報導
    前民進黨立委賴品妤以「20多年同人女」直覺，認為「這個故事（金馬）寫成改編小說，會大賣」。（資料照）

    前民進黨立委賴品妤以「20多年同人女」直覺，認為「這個故事（金馬）寫成改編小說，會大賣」。（資料照）

    前國安會秘書長金溥聰為了前總統馬英九，不顧自己70歲的歲數，頻頻上媒體節目衝鋒陷陣，這番力挺，被網友解讀為只為搏馬英九歡心，吸引不少宅腐們紛紛腦洞大開，看政論節目摳糖吃，連資深宅宅前民進黨立委賴品妤以「20多年同人女」直覺，認為「這個故事寫成、改編小說，會大賣」。

    近日社群平台「Threads」已經有不少「同道中人」把金溥聰上趙少康的中廣節目專訪，仔細聽「官方怎麼逼死同人」勤作筆記，把金溥聰與馬英九之間的生活相處，舉凡逗他笑、陪吃飯、要哄哄他等，紛紛表示「我圓滿了」、「這好好嗑」、「忠犬年下」、「這是什麼霸道總裁劇情」。

    連資深宅宅賴品妤都在臉書發文「雖然我本人極度厭惡驚世宮鬥劇的主角（標籤：虐戀情深）。但作為二十多年同人女（含上輩子）的直覺告訴我，這個故事寫成改編小說，會大賣。」引來不少網友開始想「該配什麼主題曲才好」，連漫畫家麥人杰都留言「這篇含金量很高」，網友更附和「要金有金，要刀有刀」、「取得共識後，確認有92%含金量」。

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