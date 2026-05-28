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    美國動漫展場後非官方活動驚見「新鮮足汁」攤 1小時內售罄

    2026/05/28 17:03 即時新聞／綜合報導
    美國加州FanimeCon會後有cosplayer擺攤賣起「新鮮足汁」。（圖擷取自@chopstickschan社群平台「X」）

    美國加州FanimeCon會後有cosplayer擺攤賣起「新鮮足汁」。（圖擷取自@chopstickschan社群平台「X」）

    美國加州聖荷西近日舉辦FanimeCon動漫展，展後深夜非官方的一場活動「新鮮足汁」意外在網路上掀起話題，成為近期最獵奇的事件之一，據在場人士表示，「新鮮足汁」在不到1小時內就售罄。

    舊金山紀事報》報導，瘋傳的照片與影片中可以看見兩位Cosplayer坐在裝滿紅色液體的冰桶旁，並將赤腳浸泡在裡面。一旁手寫的招牌上寫著販售「新鮮足汁」，且「喝一口只要5美元」（約新台幣158元）。另一段影片則顯示，有一位男子似乎正在飲用從Cosplayer腳上滴落的液體。

    這場惡搞活動似乎發生在「Park Con」期間，這是一個非官方的戶外聚會，在動漫展當天的官方行程結束後，吸引FanimeCon的參加者和其他Cosplayer聚集在聖荷西市中心。多段影片顯示現場似乎涉及酒精，影片中甚至描述有伏特加「足汁特調」，並使用高濃度穀物酒Everclear來沖洗或幫腳部消毒。

    目前尚不清楚當地政府的衛生稽查員是否知悉這起「新鮮足汁」販售事件，或者該活動是否符合郡政府對食品設施的定義。截至27日，尚無公開紀錄顯示有針對這起網路瘋傳事件採取執法行動。

    此外，FanimeCon本身的行為準則僅適用於持有證件或受邀進入會議中心、南廳和聖荷西市政禮堂的人員，而這些瘋傳的照片拍攝地點，顯然是在這些官方場地之外。

    「新鮮足汁」攤意外在網路上掀起話題，成為近期最獵奇的事件之一。（圖擷取自@chopstickschan社群平台「X」）

    「新鮮足汁」攤意外在網路上掀起話題，成為近期最獵奇的事件之一。（圖擷取自@chopstickschan社群平台「X」）

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