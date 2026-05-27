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    狐狸版《全員逃走中》？日本飼育員「轉身狂逃」畫面爆紅

    2026/05/27 21:44 即時新聞／綜合報導
    近期日本一張像是狐狸版《全員逃走中》的爆笑照片，在社群網路爆紅與瘋傳。（圖擷取自@matsuyoi99 社群平台「X」）

    近期日本一張像是狐狸版《全員逃走中》的爆笑照片，在社群網路爆紅與瘋傳。（圖擷取自@matsuyoi99 社群平台「X」）

    很多時候，不經意的隨手一拍，往往能捕捉到更多精彩、趣味的瞬間。日本一名網友表示，自己有次去人氣狐狸村參觀，拍照留念前忘記調整設定，結果意外拍到一張只對焦到飼育員背影、數十隻狐狸像是在追殺飼育員的爆笑照片，宛如狐狸版《全員逃走中》的奇妙畫面曝光後，迅速在網上爆紅引發熱議。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「待宵 九十九」、非常熱愛毛茸茸狐狸的日本網友，22日分享一張讓他最難忘的狐狸照。畫面顯示，一名背對鏡頭、穿著深藍色上衣的飼育員，抱著一袋物品轉身前進，其附近圍繞著近40隻狐狸，但這些狐狸的身影十分模糊，僅有飼育員背影異常清楚，看起來像是飼育員被狐狸們追殺般。

    原PO透露，這是他忘了更改拍攝器材設定而拍壞的照片，但因為對焦的點太過剛好，意外變成超有哏的爆笑照片。該文一出，吸引近190萬人朝聖，網友們紛紛笑說，「狐興奮到模糊了」、「他手上肯定是醬板鴨」、「比AI生成還猛的畫面」、「狐群：那個人手上有油豆腐！」、「像RPG遊戲中突然發動突襲，直接進入戰鬥」。

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