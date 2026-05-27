狐狸版《全員逃走中》？日本飼育員「轉身狂逃」畫面爆紅

狐狸版《全員逃走中》？日本飼育員「轉身狂逃」畫面爆紅2026/05/27 21:44 即時新聞／綜合報導
近期日本一張像是狐狸版《全員逃走中》的爆笑照片，在社群網路爆紅與瘋傳。（圖擷取自@matsuyoi99 社群平台「X」）
很多時候，不經意的隨手一拍，往往能捕捉到更多精彩、趣味的瞬間。日本一名網友表示，自己有次去人氣狐狸村參觀，拍照留念前忘記調整設定，結果意外拍到一張只對焦到飼育員背影、數十隻狐狸像是在追殺飼育員的爆笑照片，宛如狐狸版《全員逃走中》的奇妙畫面曝光後，迅速在網上爆紅引發熱議。
社群平台「X」（前Twitter）名為「待宵 九十九」、非常熱愛毛茸茸狐狸的日本網友，22日分享一張讓他最難忘的狐狸照。畫面顯示，一名背對鏡頭、穿著深藍色上衣的飼育員，抱著一袋物品轉身前進，其附近圍繞著近40隻狐狸，但這些狐狸的身影十分模糊，僅有飼育員背影異常清楚，看起來像是飼育員被狐狸們追殺般。
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原PO透露，這是他忘了更改拍攝器材設定而拍壞的照片，但因為對焦的點太過剛好，意外變成超有哏的爆笑照片。該文一出，吸引近190萬人朝聖，網友們紛紛笑說，「狐興奮到模糊了」、「他手上肯定是醬板鴨」、「比AI生成還猛的畫面」、「狐群：那個人手上有油豆腐！」、「像RPG遊戲中突然發動突襲，直接進入戰鬥」。
長らくキツネ村に通って写真を撮り続けた中で一番印象に残ったのはこれ…— 待宵 九十九 （@matsuyoi99） May 22, 2026
カメラの設定を変えるのを忘れて撮った所謂撮り損じだけど、あまりにもピンポイントにピント合っちゃって最大級のネタになった。 pic.twitter.com/UgI3VmkhS2