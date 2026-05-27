日本版「蜜柑」？ 千葉縣銚子電鐵貓站長上任 人氣大暴衝

日本千葉縣「銚子電鐵」仲之町站，一隻貓咪站長於5月正式就任，並引來了極高的人氣。（圖擷取自@keikyunofficial社群平台「X」）

在日本千葉縣銚子市內行駛的地方鐵道「銚子電鐵」（銚電）仲之町站，貓咪站長5月正式上任，引爆高人氣。牠的名字取自車站名，叫做「仲之小姐（なかのさん）（暫定）」，是隻推估剛出生11個月大的母貓。牠負責執行車站內的安全確認、目送列車、與粉絲交流等任務，為銚電傳播魅力並帶來療癒貢獻心力。

《產經新聞》報導，23日正午過後，兼作售票處的仲之町站小候車室變成了「療癒空間」。趕來的十幾名粉絲，目標都是這隻貓站長。每當牠「喵～」、「喵噢～」地叫時，現場就會伴隨著智慧型手機的快門聲，並流露出「好可愛～」的讚嘆聲。粉絲送來的慰勞品不僅有零食和絨毛玩偶，甚至還有粉絲贈送自製相片集，人氣堪稱偶像級。

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「仲之小姐」去年10月14日在仲之町站現身。當時在車站前自動販賣機附近出沒，車站人員照顧牠。之後，牠開始住在銚子市地域振興協力隊隊員家中，而銚電社長竹本勝紀也是個愛貓人士，今年1月起，牠以「實習員工」的身分開始出勤。

此外，作為姐妹鐵道展開合作的和歌山電鐵貴志川線貴志站（和歌山縣紀之川市），其貓站長在吸引遊客方面取得成功的先例，推動了這項決定。

工作表現受到肯定的「仲之小姐（暫定）」5月6日晉升為貓站長。牠實現了罕見的快速升遷。「仲之小姐」目前主要在週末出勤，雖然1天只工作2小時左右，但牠大多在候車室書架的最上層，也就是所謂的「貓站長室」俯瞰、守護著旅客。這裡似乎是牠中意的地方，對於設在候車室內、用紙箱做成的專用社宅幾乎不怎麼靠近。

負責照顧貓站長且平時擔任車掌的馬上雷米先生說，「牠似乎很害怕電車發出的巨大聲響。不過，就款待與療癒這方面而言，牠已經充分發揮作用、好好工作了」，「牠常常喵喵叫、看起來就像在聊天一樣的樣子非常可愛」。

貓站長帶來的集客效果非常顯著。根據馬上先生的說法，銚電以往多以鐵道迷的粉絲為主，但自從「仲之小姐（暫定）」入職之後，「造訪的人數相當大幅地增加」。鑰匙圈等相關周邊商品的銷路也十分亮眼，最近也開始販售烘焙點心。

銚電過去由於沿線居民的減少，曾無數次面臨廢線的危機。即便如此，公司仍透過構思開發「沾醬仙貝」（ぬれ煎餅）與只有玉米濃湯一種口味的懷舊日式小點心「難吃棒」等熱門商品，支撐著鐵路營運。去年，公司以沿線附近的斷崖絕壁名勝「屏風之浦」為靈感，將銚電命名為「犬吠懸崖絕壁線」，利用這種反轉經營危機、擅長的自嘲哏來進行公關活動，以獨特的舉措引發了話題。

不過，地方人口減少的趨勢並未停止，包含銚電在內的地方鐵道的未來絕非一片光明。馬上先生說，「公司的社運都寄託在仲之小姐（暫定）身上了。即便是要藉助貓咪的力量，我們也想擺脫這如臨絕壁的困境。」對貓站長的手腕寄予厚望。

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