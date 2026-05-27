太空大時代！NASA「月球基地」計畫 拚2032年人類常駐月球

美國國家航空暨太空總署（NASA）局長艾薩克曼（Jared Isaacman）（左），26日在NASA總部舉行的記者會上宣布了「月球基地」計畫。（法新社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）於26日公開表示，計畫在未來7年內投入至少200億美元（約新台幣6400億元），力求於2032年後，在月球南極打造可供太空人居住的「月球基地」（Moon Base），並為未來進軍火星奠定基礎。

據官方資料，NASA針對月球的特殊惡劣環境，將計畫分為三個階段推進。

請繼續往下閱讀...

第一階段：基礎建設期（目前已開始實施）

為擺脫過去阿波羅時代只能單次性登月的限制，NASA初期全面以無人探測任務打頭陣，著重驗證新一代登陸器、太空艙與地形車在月球環境的基礎運作能力。

NASA預計在2029年前，進行最多達25次的月球任務，其中包含21次實際登陸行動。此階段將部署載人與自駕雙用的「月球地形車」（LTV），在沒有太空人的情況下自行進行大範圍移動示範與地表整地。

此外，任務更配置4架名為「MoonFall」的無人飛行器，專門深入傳統巡視車無法進入的陡峭隕石坑與永久陰影區搜尋水冰資源，同時建立由通訊與觀測衛星組成的月球網路系統。

第二階段：基礎建設與後勤期（預計於2029年至2030年實施）

NASA規劃在測試期結束後，大規模動工興建基礎設施，在月球表面鋪設供電設施、通訊衛星與基礎後勤運輸設施，為人類長期居住駐紮鋪路、提供穩定的必要能源。

第三階段：長時間駐留期（預計於2030年至2032年實施，並且於2032年實際落實）

到了計畫的終點站，旨在讓太空人能在月球進行長達數月、甚至數年的科學研究與生活，使月球基地正式步入正軌。NASA也將在此階段完成固定式居住艙的搭建，正式將登月計畫過渡到常態性運作。屆時，每批人將可以在月球進行長達30至60天的長期駐紮。

在此次NASA大刀闊斧的計畫中，除了洛克希德·馬丁（Lockheed Martin），NASA也早已砸下重金與民間科技巨頭簽約，包含馬斯克旗下的SpaceX「星際載人著陸系統」（Starship HLS），以及貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）「藍月著陸器」，都將共同承擔這次計畫的重任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法