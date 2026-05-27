北車迷你雅房爆紅！房仲「超誠實文案」全網笑瘋 本人神回覆再掀高潮

台北車站附近一處物件被房仲稱為「良心不安雅房」，引爆社群熱烈討論。（擷取自591租屋網）

民眾在瀏覽租屋網站時，不時會看到一些「奇葩物件」。近日台北車站附近一間月租6500元、僅2坪大的迷你雅房，竟直接以「良心不安雅房」為標題，誠實到讓大批網友瞬間笑翻，意外在網路爆紅。

一名網友25日在Threads貼出該物件截圖，只見這間位於台北車站附近的分租雅房，空間狹小到幾乎被雙人床與桌子塞滿，冰箱甚至難以完全打開，但房仲卻毫不修飾，直接在標題寫下「良心不安雅房」，還標註「極致狹窄、租補後很便宜、可短租」，讓原PO忍不住笑稱「仲介是吃了誠實豆沙包嗎」。

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貼文曝光後迅速引發熱議，不到一天便吸引超過4.7萬人按讚、172萬次瀏覽。網友紛紛吐槽，「連冰箱都打不開，換單人床可能會好點吧」、「都已經夠小了還放大桌子跟雙人床」、「先誠實，再成交」、「我真的不太懂台灣的房子這麼小的租房為何還要放那麼大的雙人床」、「這個我有看到，我跟朋友笑得不行，反而點進去看了」

沒想到，該名房仲本人也現身留言區，自嘲式回應再度掀起高潮。他幽默表示，「為了避免浪費雙方時間，以及保佑我生孩子有屁眼，我還是盡量用將心比心的心態在工作，所以我大概有八成的好評率！找房加油，不要急躁，不要氣餒，馬英九還我牛。」

這番話讓網友笑到不行，按讚數目前已超過11萬，留言區更被灌爆，「馬英九還我牛超靠X好笑 推推誠實仲介 祝生意興隆」、「其實這樣也很棒，誠信做生意，合的就來，不合的不騙不勉強」、「良心房仲推，祝大哥生兒子有屁眼」。

另外，也有網友好奇如此直白的文案，房東是否會不高興。對此，房仲則透露，該物件其實是公司包租案件，「我們公司就是房東，所以我是發廣告唾棄老闆？老闆不會生氣啦！老闆不能生氣吧！」再度讓大批網友笑翻。

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