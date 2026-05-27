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    怕觸及六四？停車格號碼「63、63.1、65」 網酸：中國特色停車場

    2026/05/27 17:54 即時新聞／綜合報導
    網友拍下中國停車場63與65之間的號碼並非64，而是63.1，大酸「具有中國特色的停車場」。（圖擷取自@superwangbadan社群平台「X」）

    網友拍下中國停車場63與65之間的號碼並非64，而是63.1，大酸「具有中國特色的停車場」。（圖擷取自@superwangbadan社群平台「X」）

    5月底、6月初又鄰近中國那個「不能說的日子：6月4日」，被網友戲稱「中國的5月有35天」，也有一些中國遊戲提前打預防針，先將一些自由設定文字系統「鎖起來」以策萬全。日前有位日本網友發圖分享「富有中國特色的停車場」，63號與65號中間的號碼並非64號，而是63.1號，笑翻不少網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Black China ブラックチャイナ」的日本網友以#六四天安門事件發了這張「具有中國特色的停車場」圖，可以看出63號與65號之間並不存在64號，而是以63.1代替，吸引73萬人次觀看。

    有網友留言笑說「做這種事只會讓人更想去查64到底是什麼啊？」，原PO回覆「最近似乎改變了戰術，將六四天安門說成是美國、日本等海外勢力，煽動的反革命分子所引發的動亂」試圖混淆視聽。更有網友酸「連64都不知道，就像是井底之蛙呢」。

    當然這篇也少不了有小粉紅在「自圓其說」，強硬解釋由於中文中「4跟死」同音，因此「4相關的都會被代替為3A或其他一些什麼的，這和64天安門事件可能真的沒有關係」，不過樓下有其他中國網友將這張圖片去問中國人工智慧（AI）豆包，隨即被豆包回覆「圖片內容不合規，上傳失敗」。

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